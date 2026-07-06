© Foto: Vernon Yuen - Nexpher via ZUMA Press WireFoxconn übertrifft im zweiten Quartal 2026 alle Erwartungen: Der Apple- und Nvidia-Zulieferer steigert seinen Umsatz um fast 40 Prozent - angetrieben von boomender KI-Nachfrage. Doch die Geopolitik bleibt ein Risiko.Der taiwanesische Tech-Riese Foxconn hat im zweiten Quartal 2026 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Elektronik, formal unter dem Namen Hon Hai Precision Industry bekannt, meldete einen Quartalsumsatz von 2,513 Billionen Neuen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 78,7 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von knapp 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einem Plus von 18 Prozent gegenüber dem ersten Quartal …
Enthaltene Werte: US4380908057Den vollständigen Artikel lesen
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