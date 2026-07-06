Zürich (ots) -In Zürich hat der weltweit erste Leica Eyecare Store seine Türen geöffnet. Das neue Storekonzept verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für Sehqualität und Augengesundheit und verbindet hochwertige Brillengläser von Leica mit Optometrie, Vorsorgeangeboten und einer Auswahl an Premium-Brillenmarken.Initiiert und entwickelt wurde das Konzept von der Prolens AG. Mit dem neuen Store bündelt das Unternehmen seine Kompetenzen in Augenoptik, Optometrie und Kontaktlinsen in einem neuen Format, das Beratung, Technologie und individuelle Lösungen in den Mittelpunkt stellt.Leica bringt dabei seine langjährige Expertise in der Entwicklung optischer Systeme ein. Die Technologie der Leica Brillengläser basiert auf dem Anspruch, Sehqualität möglichst präzise und natürlich zu gestalten. Dieser Anspruch prägt auch das Design des Stores: Klare Linien, reduzierte Materialien und eine ruhige Atmosphäre schaffen Raum für persönliche Beratung und individuelle Entscheidungen.Ergänzt wird das Angebot durch eine kuratierte Auswahl internationaler Premium-Brillenmarken. Labels wie Ahlem, Arte & Gifre, Dita, Eyevan, Face à Face, LARS, MYKITA, SALT. und weitere stehen für eigenständiges Design, hochwertige Materialien und unterschiedliche Stilwelten.Ein zentraler Bestandteil des Konzepts ist die Integration des Zürcher Kontaktlinsen- und Optometriespezialisten Ottlens, der ebenfalls zur Prolens AG gehört. Die Dienstleistungen von Ottlens werden am neuen Standort weitergeführt und um zusätzliche Angebote im Bereich Augengesundheit ergänzt.Dazu gehören optometrische Screenings und digitale Augenanalysen. Die Untersuchungen gehen über den klassischen Sehtest hinaus und ermöglichen mithilfe hochauflösender Netzhautaufnahmen zusätzliche Einblicke in die Gesundheit. Ziel der KI-gestützten Technologie ist es, Veränderungen frühzeitig sichtbar zu machen, Frühwarnzeichen für Herz-, Gefäss- und Augenerkrankungen zu erkennen und Menschen dabei zu unterstützen, ihre Augengesundheit langfristig im Blick zu behalten.Weitere Informationen unter: www.leica-eyecare.storePressekontakt:Prolens AGMarc StreitDirector, Sales & MarketingTel.: +41 44 272 78 18E-Mail: marc.streit@prolens.chOriginal-Content von: Prolens AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103807/100941131