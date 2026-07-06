© Foto: Alexander Pohl - NurPhotoSinkende Zinsen könnten Versorger antreiben. Doch bei SFC Energy sieht Warburg noch mehr Fantasie: Ein kleiner Zukauf schließe eine wichtige Portfolio-Lücke.Die Aussicht auf niedrigere Zinsen hat am europäischen Aktienmarkt vor allem Versorger gestützt. Das Geschäft der Branche ist kapitalintensiv. Sinkende Zinsen können die Finanzierungskosten senken und neue Investitionen erleichtern. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Utilities zog in der vergangenen Woche an. Auch SFC Energy rückte in den Fokus Warburg-Research-Analyst Malte Schaumann bewertet den geplanten Zukauf wesentlicher Vermögenswerte der insolventen Siqens GmbH positiv. Der Kaufpreis liege im oberen sechsstelligen …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,DE0007568578Den vollständigen Artikel lesen
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