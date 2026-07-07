© Foto: KI-generiert mit DALL-ETeraWulf war lange ein Bitcoin-Miner. Jetzt sichert sich das Unternehmen einen 20-Jahres-Deal mit Anthropic über rund 19 Milliarden US-Dollar. Wird aus dem Krypto-Zock jetzt eine KI-Infrastruktur-Rakete? TeraWulf war lange vor allem als Bitcoin-Miner bekannt. Das Unternehmen betrieb stromintensive Rechenleistung, um Kryptowährungen zu schürfen. Doch diese alte Story verliert an Bedeutung. TeraWulf stellt sich zunehmend als Vermieter großer KI- und Hochleistungsrechenzentren neu auf. Aus einem Krypto-Zykluswert soll ein Anbieter langfristig vermieteter digitaler Infrastruktur werden. Genau dieser Wandel bekommt jetzt einen gewaltigen Schub. TeraWulf hat mit Anthropic einen Mietvertrag über …
Enthaltene Werte: US88080T1043Den vollständigen Artikel lesen
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