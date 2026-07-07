Vernier/Ostermundigen (ots) -Um Insektenrückstände von Karosserie, Scheinwerfern oder Helmvisieren zu entfernen, verwenden viele Auto- und Motorradfahrende spezielle Insektenentferner. Der TCS hat in einem Vergleichstest neun auf dem Schweizer Markt erhältliche Produkte untersucht. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede - wobei der Preis keineswegs ein verlässlicher Qualitätsindikator ist.Ein guter Insektenentferner beseitigt Insektenrückstände zuverlässig, ohne die Materialien des Fahrzeugs anzugreifen. Gleichzeitig sollte er Umwelt und Gesundheit möglichst wenig belasten. Der TCS bewertete deshalb neun Produkte anhand verschiedener Kriterien. Berücksichtigt wurden die Reinigungsleistung, die Materialverträglichkeit, der Anwendungskomfort sowie die Risiken für Umwelt und Gesundheit.Drei Produkte erhalten die BestnoteDer Nigrin Insekten-Entferner Bio Formulation und der OK Power Insekten-/ Teerentferner erzielten die besten Ergebnisse im Vergleichstest und wurden mit dem Prädikat "sehr empfehlenswert" ausgezeichnet. Der Insektenentferner von Nigrin überzeugte durch seine ausgezeichnete Reinigungsleistung. Das Produkt von OK Power punktete insbesondere mit seiner hervorragenden Umweltverträglichkeit. Der Meguiar's Heavy Duty Bug & Tar Remover komplettiert das Spitzentrio ebenfalls mit der Auszeichnung "sehr empfehlenswert", insbesondere dank seiner einfachen Anwendung und seiner sehr guten Haftung auf senkrechten Flächen.Der Dr. Wack CW1:100 Insekten-Entferner, Gyeon Bug & Grime, Koch Chemie Insect & Dirt Remover, Kuizy Insektenentferner sowie Motorex Insect Cleaner Vorreiniger erhielten die Bewertung "empfehlenswert".Die teuersten Produkte sind nicht unbedingt die bestenDer Test zeigt, dass der Preis kein verlässlicher Qualitätsindikator ist. Der OK Power Teer- & Insektenentferner, der den ersten Platz im Ranking belegt, ist gleichzeitig das günstigste Produkt im Vergleichstest und kostet CHF 4.95 für 500 ml. Der Nigrin Insekten-Entferner, der sich den Spitzenplatz teilt, kostet CHF 10.- für 500 ml und gehört ebenfalls zu den preisgünstigsten Produkten im Test.Demgegenüber ist der Muc Off Bug & Tar Remover gemessen am Volumen das teuerste Produkt und wird für CHF 14.- für lediglich 250 ml verkauft. Trotz guter Gesundheitsverträglichkeit und Anwendungskomfort ist das Produkt von Muc Off das einzige im Vergleich, das lediglich die Bewertung "bedingt empfehlenswert" erhält - hauptsächlich aufgrund seiner begrenzten Reinigungsleistung.Deutliche Unterschiede beim AnwendungskomfortAuch der Anwendungskomfort wurde bewertet. Die TCS-Expertinnen und -Experten untersuchten unter anderem die Sprühqualität, die Handhabung, die Haftung des Produkts auf senkrechten Flächen, die Dichtigkeit der Flaschen sowie die Sicherheitsausstattung. Der Meguiar's Insektenentferner schnitt in diesem Bereich besonders gut ab. Auch die Produkte von Koch Chemie und Kuizy erzielten gute Ergebnisse.Andere Reiniger verloren hingegen Punkte aufgrund weniger praktischer Sprühköpfe oder Flaschen, die beim liegenden Transport undicht sein können. Das Produkt von Muc Off ist zudem das einzige im Vergleichstest, das mit einer Kindersicherung ausgestattet ist.Erhebliche Unterschiede hinsichtlich der UmweltverträglichkeitMehrere Reiniger sind als gewässergefährdend eingestuft und dürfen weder in Gewässer noch unkontrolliert in die Kanalisation gelangen. Der OK Power Teer- & Insektenentferner hebt sich in diesem Bereich deutlich hervor. Er erhielt die beste Umweltbewertung im Test. Zudem ist er das einzige Produkt, das weder eine Gesundheitsgefahren- noch eine Umweltgefahrenkennzeichnung für Gewässer aufweist.Der TCS empfiehlt, die Fahrzeugfront auf einem dafür vorgesehenen Waschplatz zu reinigen, die vom Hersteller angegebenen Einwirkzeiten einzuhalten sowie Schutzhandschuhe und Schutzbrillen zu tragen, um Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.Materialverträglichkeit bleibt ein wichtiges KriteriumNicht alle Produkte weisen die gleiche Materialverträglichkeit auf. Während der Tests, bei denen die Materialien während 24 Stunden den Reinigern ausgesetzt wurden, verursachten die Produkte von Koch Chemie, Kuizy und Muc Off Rissbildungen in Polycarbonat, einem Material, das unter anderem für Scheinwerfer und Helmvisiere verwendet wird.Auch Veränderungen an Aluminium wurden bei den Produkten von Nigrin, OK Power, Koch Chemie und Kuizy festgestellt. Diese Ergebnisse zeigen, dass neben der Reinigungsleistung auch die Eignung eines Produkts für die jeweiligen Oberflächen entscheidend ist - insbesondere bei empfindlichen Bauteilen wie Scheinwerferabdeckungen oder Helmvisieren.Nach der Anwendung empfiehlt es sich ausserdem, die behandelten bzw. gereinigten Flächen gründlich mit Wasser abzuspülen, um sämtliche Produktrückstände zu entfernen.Pressekontakt:Marco Wölfli, Mediensprecher TCSTel. 058 827 34 03 | marco.woelfli@tcs.chOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100941136