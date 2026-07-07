TORONTO, ON / 7. Juli 2026 / IRW-Press / Graycliff Exploration Limited (das "Unternehmen" oder "Graycliff") (CSE: GRAY) (OTCQB: GRYCF) (FWB: GE0) gibt weitere hochgradige Goldanalyseergebnisse von den metallurgischen Bohrlöchern B und C bekannt (siehe Pressemitteilung vom 2. Juni 2026). Die Analyseergebnisse der Bohrkerne beinhalten ein Intervall von 10,5 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold auf 7,3 m in Bohrloch B, mit einem 1,0-m-Abschnitt mit 43,50 g/t Gold sowie einem 1,0-m-Abschnitt mit 45,90 g/t Gold, wie in der nachfolgenden Tabelle und auf dem beigefügten vertikalen Schnitt dargestellt. Die drei metallurgischen Bohrlöcher wurden unter Anwendung von HQ-Kernbohrgeräten mit größerem Durchmesser gebohrt und wurden konzipiert, um größere Probenmengen für metallurgische und mineralogische Untersuchungen aus einer Vielzahl von Materialien in der goldmineralisierten Zone bereitzustellen, einschließlich niedrig-, mittel- und hochgradiger Mineralisierungen. Eine extrem hochgradige Goldmineralisierung wurde in Bohrloch A durchteuft, wobei die am 2. Juni gemeldeten Analyseergebnisse ein Intervall mit einem Gehalt von 454,34 g/t Gold auf 7,0 m lieferten. Die Mineralisierung in Bohrloch C zielte auf eine eher oberflächennahe, niedriggradige Mineralisierung ab und diese angepeilte Mineralisierung ergab ein 2,0-m-Intervall mit einem Gehalt von 1,76 g/t Gold in einer Tiefe von 66,0 m.

Tabelle 1 - Goldanalysenergebnisse aus den Bohrlöchern B und C

Loch Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m)1 Au (g/t) 2 B 83,0 90,3 7,3 10,51 einschließlich 83,0 84,0 1,0 43,50 und 88,1 89,0 0,9 4,24 und 89,0 89,6 0,6 45,90 und 89,6 90,3 0,7 2,36 97,0 98,0 1,0 4,65 C 66,0 68,0 2,0 1,76 70,0 71,0 1,0 1,10 88,0 89,0 1,0 3,07

1 Die angegebenen Abschnitte beziehen sich auf die Bohrlochlängen und nicht auf die tatsächlichen Mächtigkeiten. Die tatsächlichen Mächtigkeiten der Mineralisierung lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund des frühen Stadiums des Programms noch nicht bestimmen.

2 Die längengewichteten Durchschnittsgehalte wurden auf Grundlage der ungekürzten (uncapped) Goldanalysewerte berechnet.

Alle drei gebohrten Bohrlöcher (A, B und C) lagen bei den Koordinaten 433802 E und 5126912 N mit einem Azimut von 330. Die Neigungen und Längen der Bohrlöcher waren wie folgt: Bohrloch A verlief mit -80 Grad bis in eine Tiefe von 149 m; Bohrloch B verlief mit -73 Grad bis in eine Tiefe von 117 m; und Bohrloch C verlief mit -65 Grad bis in eine Tiefe von 101 m.

"Die Ergebnisse der Bohrlöcher A, B und C bestätigen zusammen mit Oberflächenproben das Vorkommen einer bedeutsamen Goldmineralisierung im Bereich des historischen Schachts, die sich bei diesen jüngsten Arbeiten bis in eine Tiefe von über 100 m und bei früheren Arbeiten des Unternehmens bis zu 250 m erstreckt. Der extrem hochgradige 7-m-Abschnitt in Bohrloch A ist mehr als 35 m vom hochgradigen 7,3-m-Abschnitt in Bohrloch B entfernt und liegt weit unterhalb der historischen Grubenbaue. Wir freuen uns darauf, unsere bereits zuvor bekannt gegebene LIFE-Finanzierung abzuschließen und die Exploration auf unserem Goldprojekt Shakespeare wieder aufzunehmen", sagte Bruce Durham, Direktor und QP des Unternehmens.

Abbildung 1 - Querschnitt mit den Bohrlöchern A, B und C1

Hinweis 1 - Abbildung 1 ist keine technische Zeichnung und die dargestellten Informationen sind Näherungswerte.

Das Unternehmen wird die Analysedaten sowie das Probenmaterial von den drei HQ-Bohrlöchern als Material für erste mineralogische Untersuchungen, Mineralextraktionsanalysen sowie für erste Studien zur Mineralkonzentration verwenden. Diese Studien werden dazu beitragen, dem Unternehmen Daten und Parameter zu liefern, die die Ausarbeitung von Plänen für ein Großprobenahmeprogramm auf dem Projekt unterstützen werden.

Im Rahmen der vier zwischen 2020 und 2022 abgeschlossenen Bohrphasen hat Graycliff 61 Bohrlöcher auf insgesamt über 12.500 m gebohrt. Insgesamt 38 der 61 Bohrlöcher wiesen goldmineralisierte Intervalle auf und bei 40 % dieser 38 Bohrlöcher wurde sichtbares Gold beobachtet. Angesichts des jüngsten deutlichen Anstiegs der Goldpreise hat das Unternehmen ein Programm zur Neubewertung aller Projektdaten eingeleitet, einschließlich der Daten aus historischen Grubenbauen, Feldprobenahmen, Schlitzprobenahmen und allen vier Bohrphasen zusätzlich zu den drei metallurgischen Bohrlöchern. Nach dem Erhalt der Ergebnisse dieser Überprüfungsarbeiten, einschließlich der Ergebnisse der metallurgischen Bohrlöcher, wird das Unternehmen in der Lage sein, ein besseres Verständnis des Ausmaßes der Goldmineralisierung im Kontext des aktuellen Goldpreisumfelds zu entwickeln. Das Unternehmen wird vor Folgebohrungen auch neue Modelle für die anderen bekannten Explorationsziele im Konzessionsgebiet entwickeln, um die bekannte Goldmineralisierung zu erweitern und besser zu definieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Bruce Durham, P.Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Regulierungsrichtlinien gemäß NI 43-101; er ist ein Direktor des Unternehmens und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Das QA-QC-Protokoll des Unternehmens für Bohrkernproben sieht vor, dass Proben in der Regel in Abständen von 0,5 bis 1,5 Metern (abhängig von der Lithologie und der Art der Mineralisierung) aus den mineralisierten Abschnitten des Bohrlochs entnommen werden. Der Bohrkern wird mit einer Diamantsäge halbiert, wobei eine Hälfte des Kerns in Probenbeutel verpackt und die andere Hälfte sicher in Kernkisten außerhalb des Standorts aufbewahrt wird. Die Proben werden in Chargen zusammengestellt, die mindestens einen handelsüblichen Standard sowie Blindmaterial enthalten. Die Probenchargen werden in regelmäßigen Abständen von Mitarbeitern des Unternehmens direkt an AGAT geliefert. AGAT nimmt alle Proben entgegen, erfasst sie und verfolgt ihren Verbleib. Bei den metallurgischen Testbohrlöchern A, B und C wurde der Kern halbiert und anschließend eine der Hälften erneut geteilt, um eine Viertelprobe zu erhalten, deren Gewicht in etwa der Hälfte der NQ-Kernproben entspricht. Alle Proben werden bei AGAT Laboratories Ltd. ("AGAT") in Thunder Bay, Ontario, untersucht.

AGAT ist vom Standards Council of Canada (SCC) nach ISO 17025 akkreditiert. Nach dem Trocknen und, falls erforderlich, Zerkleinern und Mahlen werden die Proben mittels Bleifusions-Brandprobe mit anschließender Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) analysiert. Für die Analyse kommen PerkinElmer AAnalyst 400 AAS-Geräte zum Einsatz. Alle Proben durchlaufen eine Standard-Brandprobe zur Goldbestimmung, und einige Proben werden mittels ICP-OES (Induktiv gekoppelte Plasma-Emissionsspektroskopie) auf 33 weitere Elemente untersucht. Bei Proben, bei denen sichtbares Gold festgestellt oder vermutet wird, oder bei Proben, die an Proben mit sichtbarem Gold angrenzen, wird eine Siebmetallanalyse durchgeführt, die einen gewichteten durchschnittlichen Goldgehalt aus der Brandprobe der gesamten +75-Mikrometer-Fraktion und drei 30-Gramm-Proben der -75-Mikrometer-Fraktion aus einer 500-Gramm-Probe liefert. Aufbereitete Proben, Probenreplikate, Duplikate und interne Referenzmaterialien (sowohl wässrige als auch geochemische Standards) werden routinemäßig im Rahmen des Qualitätssicherungsprogramms von AGAT verwendet.

Über Graycliff Exploration Limited

Graycliff Exploration ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seinem aussichtsreichen 1.366 Hektar großen Konzessionsgebiet gerichtet ist, das sich rund 88 km westlich von Sudbury im höffigen Kanadischen Schild befindet. Das Projekt Shakespeare des Unternehmens umfasst eine staatliche patentierte Pacht, zwei staatliche Pachten und 82 Claims auf einem Konzessionsgebiet, das mit der historischen Goldmine Shakespeare in Verbindung steht. Die Mine war von 1903 bis 1907 in Betrieb. Graycliff hat bislang Bohrungen über mehr als 12.900 Meter niedergebracht und dabei eine sichtbare Goldmineralisierung und Abschnitte mit bedeutenden Goldwerten in zahlreichen Bohrlöchern durchteuft. Mehr erfahren können Sie auf der Website unter https://graycliffexploration.com.

Im Namen des Board of Directors,

James Macintosh, Chairman

jm@graycliffexploration.com oder (416) 271-8300

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