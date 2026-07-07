Shiba Inu Prognose trübt sich ein, nachdem 1,04 Billionen SHIB an Börsen flossen

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Prominenter Krypto-Händler James Wynn nannte Shiba Inu am 25. Juni 2026 öffentlich ein totes Projekt ohne Zukunft. Sein Kommentar fiel auf denselben Tag, an dem 1,04 Billionen SHIB-Token auf Handelsplattformen strömten und den Kurs um mehr als acht Prozent drückten. Die Shiba Inu Prognose steht damit unter erheblichem Druck von mehreren Seiten gleichzeitig. Die Börsenreserven stiegen um 600 Prozent auf 80,5 Billionen Token innerhalb von 24 Stunden, der höchste Tageszufluss des Quartals. Rund 87 Prozent aller SHIB-Halter befinden sich derzeit im Verlust, was die Stimmung im Markt weiter verschlechtert. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 2,5 Milliarden Dollar, und der Token hat in den letzten 30 Tagen über 26 Prozent verloren. Der Fear and Greed Index steht bei 13 im Bereich extremer Angst. SHIB notiert 95 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,00009 Dollar aus dem September 2021. Dieser Artikel beleuchtet die On-Chain-Daten hinter dem Abverkauf und analysiert eine Alternative, die in dieser Phase echte Werkzeuge aufbaut.

Shiba Inu Prognose nach dem massiven Wal-Abverkauf

Ein führender SHIB-Wal, bekannt als der größte SHIB-Spender, hat laut BeInCrypto 600 Milliarden Token im Wert von 2,83 Millionen Dollar auf Handelsplattformen transferiert. Dieser Einzelverkauf war Teil eines breiteren Abverkaufs von 3,8 Billionen SHIB innerhalb eines Monats, der den Verkaufsdruck auf ein Niveau erhöhte, das seit Anfang 2026 nicht mehr erreicht wurde. Die SHIB-Burn-Rate fiel gleichzeitig um 74 Prozent, wobei in den letzten 24 Stunden nur Token im Wert von 13 Dollar verbrannt wurden. Diese Entwicklung schwächt die deflationäre Erzählung, auf die viele Halter ihre Kurserwartungen stützten.

SHIB notiert laut U.Today bei 0,0000042 Dollar und liegt damit 95 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,00009 Dollar aus dem September 2021. CoinCodex zeigt 30 bärische Signale gegen nur 4 bullische, und der RSI bei 22 bestätigt eine stark überverkaufte Marktlage. Changelly prognostiziert für Juni 2026 einen Durchschnitt von 0,0000042 Dollar, während Coinpedia für 2027 eine mögliche Erholung auf 0,000020 bis 0,000030 Dollar sieht, falls ein breiter Marktaufschwung einsetzt. Die Shiba Inu Prognose bleibt kurzfristig bärisch, solange die Wal-Zuflüsse auf Börsen nicht nachlassen und der breitere Markt unter Druck steht.

Die SHIB-Kursentwicklung hängt stark davon ab, ob die Wal-Verkäufe nachlassen und frisches Kapital zurückkehrt. T. Rowe Price hat SHIB in einen regulierten Krypto-ETF aufgenommen, doch die tatsächlichen Zuflüsse bleiben im Vergleich zu Bitcoin und XRP sehr gering. Die Shibarium Layer-2-Lösung verarbeitet weiterhin Transaktionen, doch das Vertrauen in die deflationäre These hat nach dem Zusammenbruch der Burn-Rate gelitten. Bei einer Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden Dollar bräuchte SHIB einen Anstieg um das Zwanzigfache, um sein früheres Hoch zu erreichen. Während etablierte Token um Erholung kämpfen, verlagert sich das Interesse auf Projekte, die in der Angstphase aufgebaut werden.

Pepeto sammelt Kapital, während der SHIB-Kurs weiter fällt

Während der SHIB-Kurs unter dem Wal-Verkaufsdruck weiter nachgibt, fließt Kapital in die entgegengesetzte Richtung in einen Presale, der mit den Werkzeugen gestartet ist, die SHIB-Halter seit 2021 fordern. Die massive Bewegung von Token auf Börsen zeigt die Schwächen eines Projekts, das trotz großer Community keine eigenständige Handelsinfrastruktur bereitstellt.

Pepeto funktioniert als vollständige Meme-Coin-Börse. Das ist kein Token, der auf der Blockchain eines anderen Projekts auf Volumen wartet, sondern eine Plattform, auf der Händler Token gebührenfrei tauschen und Verträge auf versteckte Risiken scannen können, bevor sie ihr Kapital einsetzen. Das Projekt wurde entwickelt, um genau die Probleme zu beseitigen, die den Meme-Coin-Handel für alle außer den größten Wallets schmerzhaft machen. Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto bewegt Token zwischen Netzwerken, ohne etwas zu berechnen, und PepetoSwap führt die Trades durch, damit Inhaber jeden Dollar ihrer Position behalten.

Diese Struktur aus echten Produkten und Meme-Community, verbunden mit einem SolidProof-Audit, das jeden Vertrag auf der Pepeto-Börse abdeckt, hat während desselben Angstzyklus über 10 Millionen Dollar eingesammelt, der SHIB gerade nach unten drückt. Die Verifizierung durch SolidProof bedeutet, dass eine unabhängige Prüffirma den gesamten Programmcode untersucht und freigegeben hat, bevor der Presale begann. Diese Art der Überprüfung erreichen die meisten Presales in dieser Phase nicht. Der Presale-Preis liegt bei 0,0000001871 Dollar mit einem Gesamtangebot von 420 Billionen und einer erwarteten Binance-Listung, die dieses Fenster dauerhaft schließt.

Kapital, das während extremer Angst einfließt, ist keine Spekulation, sondern zeigt Investoren, die ihre Berechnungen gemacht haben. Analysten weisen darauf hin, dass die Dynamik, die sich während einer Panikphase aufbaut, dem gleichen Muster folgt, das jedem großen Meme-Coin-Ausbruch vorausging. Immer mehr Wallets finden diesen Einstieg als jede andere Presale-Gelegenheit in diesem Zyklus. Die Bedingungen ähneln dem, was SHIB in seiner frühesten Phase bot, jedoch mit einer funktionierenden Börse als Fundament.

Fazit zur Shiba Inu Prognose und Pepeto

Die Shiba Inu Prognose steht nach den Wal-Verkäufen und dem Burn-Rate-Zusammenbruch vor einer schwierigen Phase. Pepeto bringt von SolidProof geprüfte Verträge, über 10 Millionen Dollar Kapitalzufluss während der Angstphase und eine bevorstehende Binance-Listung mit. Damit bietet das Projekt das Fundament, das die frühen SHIB-Einstiege legendär machte, jedoch mit einer funktionierenden Börse. Die frühesten SHIB-Halter wünschen sich alle, sie hätten mehr gekauft, als der Preis noch günstig war. Auf der Presale-Seite steht genau dieser Einstieg jetzt bereit. Die Wallets, die diesen Presale jetzt füllen, bauen Positionen auf, die von der Listung profitieren können.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die aktuelle Shiba Inu Prognose für 2026?

Die Shiba Inu Prognose zeigt SHIB bei 0,0000042 Dollar, nachdem 1,04 Billionen Token an Börsen strömten und der Wal-Abverkauf 3,8 Billionen SHIB innerhalb eines Monats umfasste. Analysten prognostizieren eine mögliche Erholung in Richtung 0,0000054 Dollar bis Ende 2026, falls Kaufinteresse zurückkehrt und die Börsenreserven wieder sinken.

Warum zieht Pepeto Kapital von SHIB ab?

Pepeto bietet eine vollständige Börse mit gebührenfreiem Handel und von SolidProof geprüften Verträgen, während SHIB 95 Prozent unter seinem Höchststand notiert und Wal-Verkäufe den Kurs weiter drücken. Die offizielle Pepeto-Website bietet noch den Presale-Einstieg an, doch die bevorstehende Binance-Listung wird diesen Preis dauerhaft durch den offenen Markt ersetzen.