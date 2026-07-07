EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



07.07.2026 / 17:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 London, United Kingdom, 6.7.2026 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb oder Veräußerung von Stimmrechten. Erwerb oder Veräußerung von Finanzinstrumenten bzw. sonstigen Instrumenten. 3. Meldepflichtige Person

Name: BlackRock, Inc.

Sitz: Wilmington

Staat: Vereinigte Staaten von Amerika 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 3.7.2026 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

3,03 %

1,16 %

4,19 %

38 850 000 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000969985 1 178 159 3,03 % Subsumme A 1 178 159 3,03 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte CFD n/a n/a Cash 450 236 1,16 % Subsumme B.2 450 236 1,16 %

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 Bank of America Corporation 1 BlackRock, Inc. 2 BlackRock Saturn Subco, LLC 1 3 BlackRock Finance, Inc. 2 4 BlackRock Holdco 2, Inc. 3 5 BlackRock Financial Management, Inc. 4 6 BlackRock International Holdings, Inc. 5 7 BR Jersey International Holdings L.P. 6 8 BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. 7 9 BlackRock Investment Management (Australia) Limited 8 10 Trident Merger LLC 3 11 BlackRock Investment Management, LLC 10 12 BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. 7 13 BlackRock HK Holdco Limited 12 14 BlackRock Lux Finco S.à.r.l. 13 15 BlackRock Japan Holdings GK 14 16 BlackRock Japan Co., Ltd. 15 17 BlackRock (Singapore) Limited 12 18 BlackRock Holdco 3, LLC 7 19 BlackRock Cayman 1 LP 18 20 BlackRock Cayman West Bay Finco Limited 19 21 BlackRock Cayman West Bay IV Limited 20 22 BlackRock Group Limited 21 23 BlackRock Investment Management (UK) Limited 22 24 BlackRock (Netherlands) B.V. 22 25 BlackRock Asset Management Deutschland AG 24 26 BlackRock Advisors (UK) Limited 22 27 BlackRock Capital Holdings, Inc. 5 28 BlackRock Advisors, LLC 27 29 BlackRock Canada Holdings ULC 6 30 BlackRock Asset Management Canada Limited 29 31 BlackRock Holdco 4, LLC 5 32 BlackRock Holdco 6, LLC 31 33 BlackRock Delaware Holdings Inc. 32 34 BlackRock Fund Advisors 33 35 BlackRock Institutional Trust Company, National Association 33

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Die Offenlegungspflicht entstand, da der Gesamtanteil von BlackRock, Inc. die 4-Prozent-Marke überschritten hat. London, United Kingdom am 6.7.2026



07.07.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News