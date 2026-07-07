Biocytogen (SSE: 688796; HKEX: 02315) und Whitehawk Therapeutics, Inc. ("Whitehawk", Nasdaq: WHWK) gaben heute eine weltweite Zusammenarbeit zur Entwicklung von bispezifischen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (BsADC) bekannt. Biocytogen wird Zugang zu bis zu fünf bispezifischen Antikörpern auf Basis seiner firmeneigenen RenLite-Plattform gewähren, und Whitehawk wird diese in Kombination mit seinen ADC-Linker-Payload-Plattformtechnologien evaluieren. Whitehawk hat anschließend die Option, alle daraus resultierenden BsADC-Kandidaten als Teil seiner Pipeline weiterzuentwickeln.

Basierend auf einem gemeinsamen Leichtketten-Design unterstützt RenLite die Entdeckung, das Screening und die Optimierung von vollständig humanen bispezifischen Antikörpern für verschiedene Zielkombinationen, reduziert dabei das Risiko einer Fehlpaarung der Leichtketten und bietet eine robuste molekulare Grundlage für die anschließende BsADC-Entwicklung. Durch die Bündelung der sich ergänzenden Kompetenzen von Biocytogen und Whitehawk zielt die Zusammenarbeit darauf ab, BsADC-Kandidaten mit differenzierten Targeting-Profilen und therapeutischem Potenzial zu identifizieren.

"Whitehawk verfügt über fundiertes Fachwissen in den Bereichen ADC-Technologie und Entwicklung von Onkologika", sagte Dr. Yuelei Shen, Präsident und CEO von Biocytogen. "Diese Zusammenarbeit erweitert die Anwendungsmöglichkeiten der vollständig humanen bispezifischen Antikörper von Biocytogen in der ADC-Entwicklung weiter. Wir freuen uns darauf, die effiziente Weiterentwicklung mehrerer Programme zu unterstützen, indem wir hochwertige Antikörpermoleküle und integrierte Forschungskapazitäten beisteuern, um differenzierte therapeutische Kandidaten zu identifizieren und letztlich neue Behandlungsmöglichkeiten für Krebspatienten zu schaffen."

"Bispecifische Antikörper sind ein vielversprechender Ansatz zur Erweiterung unserer Targeting-Strategien, und die etablierte Plattform von Biocytogen bietet einen soliden Rahmen für die Erforschung dieser Modalität in Kombination mit unserer ADC-Plattform", sagte Dr. Dave Lennon, Chief Executive Officer von Whitehawk Therapeutics. "Wir sind begeistert vom Potenzial dieser Zusammenarbeit, unsere Pipeline-Möglichkeiten zu erweitern und unser Ziel zu unterstützen, in den nächsten 12 bis 24 Monaten neue ADC-INDs einzureichen."

Gemäß den finanziellen Bedingungen der Vereinbarung erhält Biocytogen eine Vorabzahlung und hat Anspruch auf Meilensteinzahlungen für Entwicklung, Zulassung und Vermarktung sowie auf Lizenzgebühren im niedrigen einstelligen Prozentbereich des Nettoumsatzes. Weitere finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. Sollte Whitehawk seine Option zur Weiterentwicklung der daraus resultierenden BsADC-Kandidaten ausüben, erhält Whitehawk die weltweiten Rechte und die vollständige Programmkontrolle über die BsADCs.

Über Biocytogen

Biocytogen (SSE: 688796; HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger antikörperbasierter Medikamente mithilfe innovativer Technologien vorantreibt. Auf der Grundlage der Genom-Editierung hat Biocytogen eine Dual-Engine-Plattform etabliert, die eine vollständig humane Antikörperbibliothek mit einem breit gefächerten Portfolio zielgerichteter humanisierter Mausmodelle kombiniert und einen systematischen Ansatz zur Beschleunigung der globalen Arzneimittelforschung und -entwicklung ermöglicht.

Biocytogen hat seine proprietären RenMice-Plattformen (RenMab /RenLite /RenNano für die Entdeckung vollhumaner monoklonaler/bisppezifischer/multisppezifischer Antikörper, die Entdeckung bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, die Entdeckung von hu-VHH sowie die Entdeckung von TCR-Mimic-Antikörpern entwickelt und die Submarke "RenSuper Biologics" gegründet, um globale Partnerschaften für eine sofort einsatzbereite Bibliothek mit mehr als 1.000.000 vollständig humanen Antikörpersekquenzen gegen über 1.000 Zielmoleküle im Hinblick auf eine weltweite Zusammenarbeit zu erschließen. Bis zum 31. Dezember 2025 wurden weltweit mehr als 350 Vereinbarungen für therapeutische Antikörper und klinische Assets darunter gemeinsame Entwicklung, Auslizenzierung und Transfers geschlossen, darunter wegweisende Partnerschaften mit führenden multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen leistete Pionierarbeit bei der Entwicklung von humanisierten Knock-in-Modellen mit Wirkstoffzielen für die präklinische Forschung und bietet derzeit unter seiner Submarke BioMice mehrere tausend sofort einsatzbereite Tier- und Zellmodelle sowie präklinische pharmakologische und Gen-Editing-Dienstleistungen für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Beijing und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen, Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco, San Diego) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen finden Sie unter https://biocytogen.com.

Über Whitehawk Therapeutics

Whitehawk Therapeutics ist ein onkologisches Therapeutika-Unternehmen im klinischen Stadium, das fortschrittliche Technologien auf etablierte Tumorbiologie anwendet, um effizient verbesserte Krebsbehandlungen bereitzustellen. Das Portfolio von Whitehawk umfasst HWK-007, HWK-016 und HWK-206 ADCs, die entwickelt wurden, um die Einschränkungen der Vorgänger der ersten Generation zu überwinden und so einen bedeutenden Beitrag für Patienten mit schwer zu behandelnden Krebserkrankungen zu leisten. Diese Wirkstoffe wurden im Rahmen einer exklusiven Vereinbarung über die Entwicklung und weltweite Vermarktung von WuXi Biologics einlizenziert.

Die zugrunde liegende ADC-Plattform von Whitehawk nutzt CPT113 als zentrale Linker-Payload-Technologie, die durch das firmeneigene Biokonjugationsverfahren Carbon Bridge Cysteine Re-pairing (CBCR) optimiert wurde, um eine verbesserte Stabilität und einen besseren therapeutischen Index zu gewährleisten. Whitehawk hat mit Hangzhou DAC eine Optionsvereinbarung über den Zugang zu CPT113 für den Einsatz in bis zu fünf weiteren ADC-Programmen geschlossen. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.whitehawktx.com und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

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