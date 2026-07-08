Der Hang Seng hat am Mittwoch fast drei Prozent zugelegt. Besonders stark präsentierten sich dabei Titel aus dem Tech-Sektor, nachdem die KI-Schmiede DeepSeek am Vortag angekündigt hatte, nun auch KI-Chips designen zu wollen.• Hang Seng legt deutlich zu.• DeepSeeks jüngster Plan sorgt für Begeisterung.• Value-Titel stehen nun im FokusAm kräftigsten ging es mit einem Plus von knapp neun Prozent für die Papiere von Alibaba nach oben, aber auch andere Aktien konnten deutlich zulegen. So zog Tencent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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