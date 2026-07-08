Die Vonovia-Aktie gehört heute zu den schwächsten Werten im DAX und verliert zeitweise rund -5%. Hintergrund ist die erneut angespannte geopolitische Lage, die den Ölpreis deutlich steigen lässt und damit auch neue Zinssorgen an den Märkten schürt. Steigender Ölpreis sorgt wieder für Zinssorgen Nicht nur Vonovia, sondern der gesamte Immobiliensektor gerät heute unter Druck. Auslöser ist der kräftige Anstieg des Ölpreises nach der erneuten Eskalation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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