DJ PTA-News: Amadeus Fire AG: Amadeus Fire Group baut Bildungsökosystem im KI-Zeitalter weiter aus

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Amadeus Fire AG: Amadeus Fire Group baut Bildungsökosystem im KI-Zeitalter weiter aus

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Frankfurt am Main (pta000/08.07.2026/13:00 UTC+2)

Neue Partnerschaft mit der Tomorrow University verbindet Hochschulbildung, Recruiting und Weiterbildung zu einer durchgängigen Talent Journey für Unternehmen und Fachkräfte

Frankfurt am Main, 08. Juli 2026 - Die Grenzen zwischen Recruiting, Weiterbildung und Karriereentwicklung verschwimmen zunehmend. Unternehmen müssen qualifizierte Fachkräfte nicht nur gewinnen, sondern sie angesichts des technologischen Wandels kontinuierlich weiterentwickeln. Die Amadeus Fire Group reagiert auf diese Entwicklung mit dem Ausbau ihres Bildungsökosystems. Der Konzern gewinnt mit der Tomorrow University aus Frankfurt einen weiteren strategischen Partner, um Unternehmen und Talente entlang der gesamten Talent Journey zu begleiten.

Ziel der Partnerschaft ist es, Bildung, Recruiting und Karriereentwicklung enger miteinander zu verzahnen. Gemeinsam wollen beide Partner Unternehmen dabei unterstützen, Fachkräfte zu gewinnen, zukunftsrelevante Kompetenzen aufzubauen und Mitarbeitende langfristig zu entwickeln.

Bildung, Recruiting und Weiterbildung rücken zusammen

Die Amadeus Fire Group erweitert mit der Tomorrow University ihr Netzwerk um eine staatlich anerkannte Hochschule mit vollständig digitalem Studienmodell und internationaler Ausrichtung. Ausschlaggebend für die Zusammenarbeit waren insbesondere der Fokus auf Künstliche Intelligenz, Entrepreneurship und Future Skills sowie ein praxisnaher, projektbasierter Lernansatz.

Die Tomorrow University zählt derzeit über tausend Studierende aus mehr als 90 Ländern und ergänzt das Bildungsökosystem der Amadeus Fire Group um eine akademische Perspektive.

"Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Berufe, sondern ganze Karriereverläufe", betont Monika Wiederhold, Vorstandsmitglied der Amadeus Fire Group und verantwortlich für den Geschäftsbereich Weiterbildung, die Zusammenarbeit mit der Tomorrow University. "Unser Anspruch ist es, ein Bildungsökosystem zu schaffen, das Menschen befähigt, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, und Unternehmen dabei unterstützt, genau die Future Skills aufzubauen, die sie für ihre Wettbewerbsfähigkeit benötigen."

"Klassische Bildung bereitet Menschen auf eine Arbeitswelt vor, die es in fünf Jahren so nicht mehr geben wird", unterstreicht Dr. Thomas Funke, Founding President & CEO der Tomorrow University. "Mit Amadeus Fire schaffen wir etwas anderes: eine durchgängige Journey, in der Studium, Weiterbildung und Karriere zur Berufung des Menschen passen und zusammengehören, statt nebeneinander herzulaufen."

Gemeinsame Angebote entlang der Talent Journey

Im Mittelpunkt der Kooperation stehen gemeinsame Career Services, die Studierenden den Zugang zum Unternehmensnetzwerk und zu den Recruiting-Angeboten der Amadeus Fire Group erleichtern. Darüber hinaus entwickeln beide Partner Weiterbildungsangebote für Unternehmen und Berufstätige sowie gemeinsame Studien, Whitepaper und Fachpublikationen. Die Qualifizierung der eigenen Mitarbeitenden ist ebenso Bestandteil dieser Zusammenarbeit.

Die Kooperation ist zugleich ein weiterer Baustein der Strategie der Amadeus Fire Group, sich als integrierter Anbieter für Recruiting, Weiterbildung und Karriereentwicklung zu positionieren. Bereits heute engagiert sich der Konzern mit der Initiative KI.D.D. - KI.Digital.Deutschland sowie innerhalb der Allianz der Chancen, wo er den Schwerpunkt Corporate AI Learning verantwortet, für den Aufbau von KI- und Zukunftskompetenzen in Unternehmen.

Über Amadeus Fire Die börsennotierte Amadeus Fire Group (ISIN: DE0005093108, Prime Standard) mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist einer der führenden Anbieter für Personaldienstleistungen und berufliche Weiterbildung in Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf der Vermittlung spezialisierter Fach- und Führungskräfte sowie auf der Aus- und Weiterbildung im kaufmännischen und im IT-Bereich. Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim- und Projektmanagement zählen zu den angebotenen Dienstleistungen im Segment Personaldienstleistungen sowie geförderte, praxisorientierte Schulungen für Privatpersonen und Unternehmen im Segment der Weiterbildung.

Weitere Infos zur Amadeus Fire Group unter: https://group.amadeus-fire.de/

Pressekontakt: Jörg Peters Leiter Investor Relations jpeters@amadeus-fire.de +49 (0)69 96 87 61 80

Mario Köpers KC3 Köpers Corporate & Crisis Communications GmbH info@koepers-kc3.de +49 (0)170 56 72 100

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Aussender: Amadeus Fire AG Hanauer Landstraße 160 60314 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 69 96876 180 E-Mail: IR@amadeus-fire.de Website: www.group.amadeus-fire.de ISIN(s): DE0005093108 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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July 08, 2026 07:00 ET (11:00 GMT)