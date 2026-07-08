Die schöne Erholungsbewegung bei Vonovia wird am Mittwoch jäh gestoppt. Der Grund ist simpel. Die Anleihezinsen legten infolge der neuen Eskalation im Nahen Osten kräftig zu. Für Immobilien-Aktien ist das Gift. Damit hat sich auch das Chartbild von Vonovia wieder kräftig eingetrübt.Das Wichtigste kurz und knapp• Ein starker Anstieg der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen löst bei Vonovia einen Kursrutsch aus.• Das Chartbild trübt sich damit wieder kräftig ein. • Anleger bleiben weiter an der Seitenlinie.Ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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