© Foto: Oliver Berg/dpaAixtron steht vor einem starken zweiten Quartal. Der Aachener Halbleiterausrüster dürfte in diesem Monat Zahlen vorlegen, die von einer kräftig anziehenden Nachfrage aus dem Optik-Segment geprägt sind.Die Analysten von Bank of America rechnen mit einem Auftragseingang von rund 189 Millionen Euro, ein Plus von etwa zehn Prozent gegenüber dem Vorquartal und fast 50 Prozent im Jahresvergleich. Die Bank bestätigt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 72 Euro und führt Aixtron weiterhin auf ihrer Liste der aussichtsreichsten Werte im Nebenwertesegment. Getrieben wird der Optimismus von einer sich verbreiternden Kundenbasis im Bereich optischer Komponenten, etwa für Laser in der …
Enthaltene Werte: DE000A0WMPJ6Den vollständigen Artikel lesen
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