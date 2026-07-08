Vaduz (ots) -Die Regierung lud am Mittwoch, 8. Juli 2026, zum alljährlichen Sommertreff der Medien ins Restaurant Löwen in Vaduz ein. In entspannter Atmosphäre nutzten Medienschaffende aus Liechtenstein und der Region gemeinsam mit Regierungschefin Brigitte Haas und Regierungsrat Hubert Büchel die Gelegenheit zum informellen Austausch. Der Anlass bot Raum für persönliche Begegnungen, Rückfragen und Ausblicke.Regierungschefin Brigitte Haas und Regierungsrat Hubert Büchel blickten einleitend auf das vergangene Berichtsjahr zurück und gingen auf zentrale Entwicklungen der vergangenen Monate ein. Dabei betonten sie die grosse Bedeutung des kontinuierlichen Dialogs mit den Medien. "Die verlässliche und zugängliche Vermittlung von Informationen ist für unsere Demokratie unverzichtbar und stärkt das Vertrauen in staatliches Handeln", so Regierungschefin Brigitte Haas. "Wir danken den Medien für ihre verantwortungsvolle Arbeit."Rund 50 Vertreterinnen und Vertreter von zehn verschiedenen Medienunternehmen aus Liechtenstein und der Region waren der Einladung gefolgt. Im Anschluss an den offiziellen Teil nutzten die Teilnehmenden das gemeinsame Mittagessen, um den Austausch zu vertiefen und Gespräche weiterzuführen. Der von der Abteilung Information und Kommunikation organisierte Sommertreff der Medien ist seit Jahren fester Bestandteil des Regierungsjahres und markiert traditionsgemäss den Beginn der Sommerpause der Regierung.Weitere Bilder können unter www.regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.Pressekontakt:Information und Kommunikation der RegierungMagdalena Hilbe, Abteilungsleiterin+423 236 76 69Magdalena.Hilbe@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100941227