Die SAP-Aktie steht nach einer Korrektur von rund -54% weiterhin unter Druck und verlor allein am gestrigen Handelstag über -4% an Wert. Damit rückt der Titel erneut in den Fokus der Anleger, denn der Kurs nähert sich einer wichtigen Unterstützungszone. Entscheidend wird nun sein, ob die Käufer den Bereich verteidigen und eine Bodenbildung einleiten können oder ob sich der Abwärtstrend weiter fortsetzt. Wie es für den Kurs der Aktie weitergehen könnte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de