Agenten von überall aus und über jedes Netzwerk und Gerät im Blocks Network verbinden und steuern

PubNub hat heute Blocks.ai vorgestellt, ein globales Netzwerk, über das sich Agenten unabhängig von Framework, Anbieter und API verbinden und steuern lassen. Mit Blocks.ai können Entwickler ihre vorhandenen KI-Agenten unabhängig von deren Hosting-Standort erreichbar machen. Blocks Network unterstützt sämtliche Anwendungsfälle für KI-Agenten, ohne eingehende Ports öffnen, Tunnel einrichten, DNS-Einstellungen ändern oder Firewall-Regeln anpassen zu müssen. Seit mehr als zehn Jahren stellt PubNub die Infrastruktur und Plattform für Echtzeitkonnektivität bereit und unterstützt damit Milliarden von Geräten. Mit dem Blocks Network vernetzt PubNub nun das Internet of Agents.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260708234539/de/

Für Unternehmen, die die Kontrolle über ihre Modelle, ihren Code und ihre Daten behalten möchten, gewinnen KI-Agenten immer mehr an Bedeutung. Sobald diese Agenten jedoch lokal oder hinter einer Firewall ausgeführt werden, kann ihre Anbindung an individuell entwickelte Frontends eine fehleranfällige und aufwendige Infrastrukturarbeit erfordern. Dies ist einer der Hauptgründe dafür, dass laut Schätzungen von McKinsey weniger als 10 Prozent der in Unternehmen eingesetzten Agenten jemals den Produktivbetrieb erreichen. Blocks Network überwindet diese Hürde und sorgt zugleich dafür, dass der Agent privat und unter der Kontrolle seines Entwicklers bleibt.

Blocks Network ermöglicht Verbindungen in beide Richtungen. Auch Entwickler ohne eigenen Agenten können Blocks Network nutzen: Jede Anwendung, jede Web- oder Mobile App und jeder Backend-Dienst kann auf bestimmte Funktionen spezialisierte Agenten im Netzwerk finden und sie mit wenigen Zeilen Code über die Open-Source-SDKs aufrufen. Statt für jeden Anbieter einen eigenen API-Schlüssel zu verwalten und für jede Funktion eine neue Integration zu entwickeln, können Entwickler KI-Funktionen genauso einbinden wie jeden anderen Funktionsaufruf. Die Agenten, die diese Funktionen bereitstellen, werden weiterhin dort ausgeführt, wo ihre Entwickler sie hosten.

"Man kann an einem Nachmittag einen hervorragenden Agenten entwickeln, der dann jedoch oft isoliert auf dem eigenen Rechner läuft", berichtet Todd Greene, CEO bei PubNub. "Mit Blocks entwickeln Sie einen Agenten, verbinden ihn einmal und stellen ihn anschließend jedem Frontend, jeder Anwendung und jedem Nutzer zur Verfügung, der ihn benötigt. Blocks Network ist die globale Steuerungsebene, um Agenten zu verbinden, sie aufzurufen und ihre Effizienzgewinne zu teilen, ohne dass etwas neu entwickelt werden muss."

Agenten mit spezialisierten Fähigkeiten verbinden

Blocks.ai ermöglicht nicht nur die Vernetzung von Agenten, sondern verbindet sie auch mit den Funktionen anderer Agenten, die bislang durch unterschiedliche Frameworks und geschlossene Ökosysteme voneinander isoliert waren. Dieselbe Verbindung, über die ein Agent erreichbar ist, ermöglicht ihm auch, andere Agenten im Blocks Network aufzurufen unabhängig vom jeweiligen Framework. Nach der Verbindung kann der Agent eines Entwicklers auf im Netzwerk verfügbare Funktionen wie Code-Reviews, Transkription, PDF- und QR-Code-Generierung, Datenextraktion, Streaming-Computing und weitere Funktionen zugreifen, ohne für jede einzelne davon separate Integrationen entwickeln und pflegen zu müssen.

Kontrolle und Datenschutz ohne Anbieterbindung

Blocks.ai nutzt das Echtzeit-Backbone von PubNub und bietet mit Zero-Trust-Sicherheit, einem SLA von 99,999 Prozent sowie SOC-2- und DSGVO-Konformität Kontrolle und Konnektivität für Agenten in jeder Umgebung. Open-Source-SDKs für TypeScript und Python sind unter der Apache-2.0-Lizenz verfügbar und können daher geprüft und problemlos integriert werden.

"Für Unternehmen ist die Lösung vor allem deshalb attraktiv, weil sie keinerlei Kontrolle abgeben müssen", betont Greene. "Ihr Agent verbleibt auf Ihrem Rechner, und Ihre Daten bleiben in Ihrer Hand. Dennoch können Sie von überall auf ihn zugreifen, ihn andere Agenten im Netzwerk aufrufen lassen und ihn freigeben, damit auch Ihre Kunden und Partner ihn aufrufen können. Die Lösung ist offen, überprüfbar und sicher und bindet Sie an keinen Technologie-Stack auch nicht an unseren.

Diese Einführung ist für PubNub ein konsequenter nächster Schritt", so Todd weiter. "Schließlich stellt das Unternehmen täglich die Echtzeit-Konnektivität für Milliarden von Geräten bereit. Mit Blocks.ai nutzt es dasselbe Netzwerk nun für eine neue Klasse von Endpunkten: KI-Agenten, die unabhängig von ihrem Einsatzort erreichbar, vernetzt und sicher sein müssen."

Allgemein verfügbar

Blocks.ai ist ab sofort verfügbar. Mit den Open-Source-SDKs für TypeScript und Python oder der CLI lassen sich KI-Agenten innerhalb von Sekunden verbinden und weltweit aufrufbar machen.

Lesen Sie die Dokumentation zu Blocks: https://blocks.ai/docs.

Über PubNub

PubNub ist eine Echtzeit-Steuerungs- und Interaktionsplattform, die Menschen, Geräte und nun mit Blocks.ai auch KI-Agenten miteinander verbindet. PubNub ermöglicht es Teams, sich auf die Einführung neuer Funktionen zu konzentrieren, statt Infrastruktur zu verwalten, und bietet globales Publish/Subscribe-Messaging mit einer weltweiten Latenz von unter 100 Millisekunden, abgesichert durch ein SLA von 99,999 Prozent und Zero-Trust-Sicherheit. Mehr als 2.000 Unternehmen vertrauen auf PubNub, darunter DAZN, Zillow, DocuSign, Beamable und die American Cancer Society. Jeden Monat verarbeitet die Plattform mehr als drei Billionen API-Transaktionen. Beginnen Sie noch heute mit der Entwicklung unter pubnub.com oder blocks.ai.

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