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DATAGROUP übernimmt Service Desk für Dataport



09.07.2026 / 08:30 CET/CEST

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DATAGROUP übernimmt Service Desk für Dataport Pliezhausen, 9. Juli 2026 - DATAGROUP hat im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens den Zuschlag für den User Help Desk der Dataport AöR erhalten. Dataport zählt zu den führenden IT-Dienstleistern für die öffentliche Verwaltung in Deutschland und begleitet mehrere Bundesländer sowie zahlreiche Kommunen bei der Digitalisierung ihrer Verwaltungsleistungen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ein Auftragsvolumen im zweistelligen Millionenbereich. Mit dem Neukundenauftrag stärkt DATAGROUP die Position als Digitalisierungspartner des Public Sector und baut ihre Präsenz im öffentlichen Umfeld weiter aus. Künftig übernimmt DATAGROUP den User Help Desk im 1st Level Support für die Dataport AöR. Die vereinbarte Basis umfasst monatlich bis zu 30.000 Anrufe und bis zu 25.000 Tickets und bildet das Fundament für eine langfristige, leistungsfähige Servicepartnerschaft. Die Services unterstützen Anwender*innen in Behörden, Verwaltungen und öffentlichen Einrichtungen und tragen dazu bei, den zuverlässigen Betrieb digitaler Arbeitsplätze und Prozesse sicherzustellen. Die Anforderungen an den künftigen Betrieb sind hoch. Im Mittelpunkt der Beschaffung standen insbesondere die Fähigkeit zur flexiblen Skalierung, die zuverlässige Bewältigung hoher Anfragevolumina sowie eine dauerhaft hohe Servicequalität. Starke Public-Sector-Kompetenz überzeugt

DATAGROUP überzeugte im Vergabeverfahren mit einem strukturierten, praxisorientierten und belastbaren Lösungskonzept sowie einem wirtschaftlich attraktiven Angebot. Maßgeblich für die Entscheidung waren ein belastbares Betriebskonzept, die Fähigkeit zur zuverlässigen Bearbeitung hoher Anfragevolumina sowie die nachgewiesene Erfahrung in vergleichbaren Projekten. Ergänzt wird dies durch die langjährige Expertise von DATAGROUP im Public Sector und den Betrieb komplexer Serviceorganisationen. "Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung braucht leistungsfähige IT-Strukturen und verlässliche Services im Hintergrund. Mit Dataport verbindet uns künftig die gemeinsame Aufgabe, digitale Arbeitsplätze und Verwaltungsprozesse für zahlreiche Anwender*innen zuverlässig zu unterstützen. Dass wir uns in diesem anspruchsvollen Vergabeverfahren durchsetzen konnten, bestätigt unsere Kompetenz im Public Sector und unsere Erfahrung beim Betrieb hochskalierbarer Serviceorganisationen", sagt Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP. "Für uns war entscheidend, einen Partner zu finden, der hohe Servicevolumina nicht nur bewältigen, sondern Qualität und Unterstützung unserer technologischen Weiterentwicklung gleichermaßen sicherstellen kann. DATAGROUP hat uns mit ihrer Erfahrung im öffentlichen Umfeld, ihrem Betriebskonzept und ihrer klaren Ausrichtung auf nachhaltige Servicequalität überzeugt", sagt Andreas Reichel, Vorstand Technik bei Dataport. Mit Dataport gewinnt DATAGROUP einen bedeutenden Neukunden im Public Sector. Die Zusammenarbeit unterstreicht die Kompetenz des Unternehmens bei großvolumigen Service-Desk-Services für öffentliche Auftraggeber.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 4.000 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland und seit Juni 2026 auch in den Niederlanden konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

KONTAKT

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de





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