Hamburg (ots) -Der Gewinner der zweiten Staffel des O2 Music Studio on Tour (https://www.instagram.com/p/Daf9eIIiD0g/?img_index=1) steht fest: Rapper Seko überzeugt im Finale des Talentförderformats und veröffentlicht in den kommenden Wochen gemeinsam mit dem Produzenten-Duo Miksu / Macloud seinen ersten gemeinsamen Song.Mit dem Finale endet eine mehrmonatige Reise, die junge Talente aus ganz Deutschland zusammengebracht hat. Gemeinsam mit der Eventreihe Unreleased machte das mobile O2 Music Studio in Hamburg, Köln, Berlin, Hannover, Leipzig und München Station. Dort erhielten Nachwuchskünstler die Möglichkeit, ihre Musik in einem professionellen Studio-Setting aufzunehmen und sich über ein Community-Voting für das anschließende Camp im O2 Music Studio Hamburg zu qualifizieren. Insgesamt registrierten sich rund 310 Interessierte, 258 Talente nahmen ihre Performances auf.Im viertägigen Camp arbeiteten die sechs Gewinner*innen der Tourstopps gemeinsam mit Produzent und Writer an eigenen Songs. Die entstandenen Tracks wurden anschließend via Social Posting der Community präsentiert, die mit ihrem Voting Seko, Zeynep und George Yang ins Finale wählte. Aus diesen drei Talenten trafen Miksu / Macloud schließlich die finale Entscheidung zugunsten von Seko.Für Seko begann diese Reise nur wenige Tage vor dem Tourstopp in Köln."Ich kann das immer noch nicht so ganz in Worte fassen und realisiere das alles irgendwo auch noch nicht so ganz. Ich glaube, ich muss das noch ein paar Tage sacken lassen, bis ich wirklich merke, was eigentlich passiert ist," erklärt der Rapper.Dass er heute als Gewinner feststeht, hatte er zu Beginn selbst nicht erwartet."Das war alles sehr random. Ich habe erst ein bis zwei Tage vor dem Tourstopp mitbekommen, dass in Köln ein Tourstopp ist und bin dann einfach hingegangen. Ich habe meinen Instinkten und mir selbst vertraut, einfach performt und dann hat alles seinen Lauf genommen. Ich bin froh, dass alles so passiert ist, wie es passiert ist."Mit dem Gewinn verbindet Seko vor allem die Möglichkeit, sich musikalisch weiterzuentwickeln."Am meisten freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Miksu / Macloud, weil sie für mich zu den besten und größten Produzenten in Deutschland gehören. Ich freue mich darauf, von ihnen zu lernen und eine Art von Musik kennenzulernen, die ich selbst vorher so noch nicht gemacht habe. Ich glaube, dass das für mich als Mensch, aber auch als Künstler eine sehr wertvolle Erfahrung wird, die mich weiterbringen wird."Auch Miksu / Macloud sehen in Seko großes Potenzial."Seko hat uns von Anfang an mit seiner Ausstrahlung und positiven Energie abgeholt. Seine technischen Skills sind auf einem hohen Niveau, gleichzeitig ist er ein absoluter Charakter mit großem Wiedererkennungswert. Darüber hinaus harmoniert sein musikalischer Stil sehr gut mit unserem eigenen Background und unserer kreativen Vision."Mit dem gemeinsamen Release findet die zweite Staffel des O2 Music Studio on Tour ihren Abschluss. Gleichzeitig unterstreicht das Format seinen Anspruch, junge Künstler*innen nachhaltig auf ihrem Weg zu begleiten: von der ersten Performance im mobilen Studio über die kreative Zusammenarbeit im Camp bis hin zu einer professionellen Veröffentlichung. Im Mittelpunkt steht dabei nicht der Wettbewerb, sondern die Schaffung echter Entwicklungsmöglichkeiten für aufstrebende Talente.Pressekontakt:macheete | Agentur PR & DigitalesAlt-Moabit 53, 10555 BerlinT +49 30 488 187 25E presse@macheete.comOriginal-Content von: O2 Music Studio on Tour , übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183008/6311097