© Foto: Andre M. Chang - ZUMA Press WireInsidern zufolge soll das US-Debüt von SK Hynix mehr als siebenfach überzeichnet sein. Der Ausgabepreis soll heute festgelegt werden. Am Freitag startet der vorläufige Handel an der Nasdaq, am Montag der reguläre. Das US-Börsendebüt von SK Hynix soll mehr als siebenfach überzeichnet sein. Die Nachfrage stammt demnach von großen institutionellen Investoren, darunter globale Long-Only-Fonds, auf Technologie spezialisierte Fonds, Staatsfonds und Investoren aus Asien. Dies berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen dem US-Nachrichtensender Bloomberg. Der südkoreanische Speicherchipriese will 177,9 Millionen American Depositary Receipts (ADR) verkaufen. Die Dimensionen sind gewaltig: …
Enthaltene Werte: US5951121038,US78392B1070,US01609W1027,US78392B2060Den vollständigen Artikel lesen
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