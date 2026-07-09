Ethereum Prognose nach drei historischen Verlustquartalen und dem größten Short Squeeze des Jahres

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Ethereum notiert Anfang Juli 2026 bei rund 1.766 Dollar und hat damit erstmals in seiner gesamten Geschichte drei aufeinanderfolgende Quartale im Minus geschlossen. Ein Short Squeeze vernichtete in einer einzigen Woche bärische Positionen im Wert von 281 Millionen Dollar und trieb den Kurs um zwölf Prozent nach oben. Citi senkte das 12-Monats-Kursziel auf 2.240 Dollar und setzte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null. Die Ethereum Prognose steht zwischen technischer Schwäche und institutionellem Aufbau. Kann ETH den Boden bestätigen, oder braucht Kapital in dieser Phase einen Katalysator mit kürzerem Weg zum Ergebnis?

Ethereum Prognose im Juli 2026 nach drei roten Quartalen und frischen institutionellen Signalen

ETH verlor im vierten Quartal 2025 rund 28 Prozent, im ersten Quartal 2026 weitere 29 Prozent und im zweiten Quartal 2026 nochmals 25 Prozent laut wallstreetONLINE. Drei rote Quartalskerzen in Folge sind eine absolute Premiere in der Kurshistorie des Tokens. ETH notiert am 8. Juli 2026 bei rund 1.766 Dollar und liegt damit 65 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.955 Dollar. Citi korrigierte die Ethereum Prognose am 1. Juli und senkte das 12-Monats-Kursziel von 3.175 auf 2.240 Dollar. Im Bärenszenario sieht die Bank ETH bei 1.094 Dollar.

Am 3. Juli löste ein Short Squeeze Zwangsliquidationen im Wert von 281 Millionen Dollar aus und schob ETH in einer Woche um zwölf Prozent nach oben. Standard Chartered hält trotz der Rückgänge an seinem Jahresziel von 4.000 Dollar fest, was vom aktuellen Niveau aus einem 2,3-fachen entspricht. Die Ethereum Foundation brachte am 1. Juli 4.938 ETH im Wert von 7,86 Millionen Dollar in das Netzwerk ein und setzte damit ein Vertrauenssignal vom eigenen Team. Am selben Tag startete Ethereum Institutional mit Unterstützung von Joe Lubin und über 500 Bankbeziehungen zu Firmen mit rund 250 Billionen Dollar Verwaltungsvermögen laut wallstreetONLINE.

BlackRock startete den ETH-ETF ETHB, der an seinem ersten Handelstag 100 Millionen Dollar an Zuflüssen anzog. Das geplante Glamsterdam-Upgrade zielt auf das dritte Quartal 2026 und soll parallele Transaktionsverarbeitung auf die Basisschicht bringen. Die Börsenbestände fielen auf historische Tiefs, und der Fear and Greed Index steht bei 12 in extremer Angst. Die 200-Tage-EMA liegt bei 2.317 Dollar und markiert die erste große Hürde für eine nachhaltige Erholung der Ethereum Prognose.

Selbst Standard Chartereds Ziel von 4.000 Dollar bedeutet eine Rendite, die sich über Monate in einem Markt verteilt, der keinen bestätigten Boden zeigt. Der begrenzte Abstand bei einem etablierten Token lenkt den Blick auf Strukturen, bei denen ein einzelnes Ereignis die gesamte Rechnung verändert.

Pepeto bringt gebührenfreien Handel, während die Ethereum Prognose auf Bestätigung wartet

Während die Ethereum Prognose zwischen Erholung und erneutem Rückfall pendelt, liefert selbst das bullische Szenario von 4.000 Dollar vom heutigen Niveau nur 2,3x über einen ungewissen Zeitraum. In diesem Umfeld filtern informierte Wallets nach Projekten, bei denen ein funktionierendes Produkt vor dem Börsenstart existiert und nicht erst auf einer Roadmap steht. Pepeto liefert genau das mit PepetoSwap, einer Handelsplattform, die Trades ohne Gebühren verarbeitet und damit jede Position vollständig im Wert des Halters belässt.

Ein integrierter Risk Scorer prüft Token-Verträge, bevor Kapital in eine Position fließt, und gibt Händlern ein Werkzeug, das verborgene Risiken sichtbar macht, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Die Cross-Chain-Bridge verbindet verschiedene Netzwerke und ermöglicht den Transfer von Token zwischen Blockchains, ohne den kostenintensiven Umweg über separate Transaktionen auf jeder Kette nehmen zu müssen. Ein ehemaliger Binance-Experte hat das Projekt entworfen, und alle drei Produkte liefern bereits heute den konkreten Nutzen, den vergleichbare Frühphasenprojekte erst für einen späteren Zeitpunkt ankündigen.

Die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hat jeden Smart Contract einer detaillierten Prüfung unterzogen und die Codeintegrität vor dem Presale-Start in einem eigenen Audit dokumentiert. Während die Ethereum Prognose über Monate Erholung in Prozentpunkten misst, sammelten sich über 10 Millionen Dollar im Presale, obwohl der Markt von extremer Angst geprägt war. Mit einem Gesamtangebot von 420 Billionen Einheiten orientiert sich die Tokenstruktur am Modell, das den originalen Pepe-Coin auf eine Milliardenbewertung hob.

Wer den Presale über die offizielle Pepeto-Website betritt, sichert einen festen Kurs, den der erwartete Binance-Börsenstart vom Markt nehmen wird. Für Anleger, die neben der Ethereum Prognose nach kürzeren Wegen zum Ergebnis suchen, öffnet der Presale eine Tür, die mit dem Listing-Tag für immer geschlossen wird.

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Fazit

Die Ethereum Prognose steht nach drei historischen Verlustquartalen vor der Frage, ob der Short Squeeze den echten Boden markiert oder nur eine technische Gegenbewegung war. Citi sieht ETH bei 2.240 Dollar in zwölf Monaten, Standard Chartered bei 4.000 Dollar zum Jahresende. Beide Szenarien liefern vom aktuellen Niveau überschaubare Vielfache über einen ungewissen Zeitraum.

Pepeto hat während dieser Angstphase mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und bietet mit PepetoSwap und dem Risk Scorer funktionierende Werkzeuge vor dem Listing. Der Presale-Kurs definiert einen festen Abstand zum erwarteten Börsenstart, der sich nicht wiederholt, sobald der freie Handel beginnt. Wer nach der Ethereum Prognose einen kürzeren Weg zum Ergebnis sucht, findet ihn im Presale-Fenster, das sich mit jedem Tag näher an das Listing bewegt.

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Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Ethereum Prognose für Juli 2026?

Die Ethereum Prognose sieht ETH bei rund 1.766 Dollar nach drei roten Quartalen in Folge. Citi prognostiziert 2.240 Dollar in zwölf Monaten, Standard Chartered hält an 4.000 Dollar fest, und das Glamsterdam-Upgrade im dritten Quartal gilt als nächster Katalysator.

Was ist Pepeto und welche Werkzeuge bietet das Projekt?

Pepeto ist ein Meme-Coin-Projekt mit der gebührenfreien Handelsplattform PepetoSwap, einem Risk Scorer für Vertragsprüfungen und einer Cross-Chain-Bridge für Netzwerktransfers. SolidProof hat den gesamten Code auditiert. Alle Informationen stehen auf pepetocoin.com (https://pepetocoin.com).