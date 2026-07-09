Veröffentlichung im Auftrag von Tocvan Ventures Corp.

Mit einer einzigen Transaktion beseitigt Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) den letzten strukturellen Nachteil seines Gran Pilar Projekts. Das Unternehmen hat eine verbindliche Vereinbarung mit Colibri Resource Corp. geschlossen, um die verbleibenden 49% an dem ursprünglichen Pilar-Grundstück mit einem Cash-Deal zu erwerben. Damit gehört Gran Pilar erstmals vollständig dem Unternehmen - ein Schritt, der die Entwicklung zur Goldproduktion erheblich vereinfachen und den gesamten wirtschaftlichen Wert künftig ausschließlich den Tocvan-Aktionären zugutekommen lässt.

Dabei handelt es sich nicht um eine Erweiterung des Projektgebiets. Vielmehr übernimmt Tocvan ausgerechnet jene ursprünglichen Pilar-Konzessionen, auf denen sich die historische Main Zone Lagerstätte befindet - der am weitesten entwickelte und wirtschaftlich bedeutendste Teil des gesamten Projekts.

Für Tocvan dürfte diese Meldung als eine der wichtigsten Unternehmensnachrichten seit der Gründung in die Firmengeschichte eingehen.

Für viele Investoren dürfte diese Nachricht weit mehr sein als eine reine Eigentumsänderung. Denn die ursprünglichen Pilar-Konzessionen umfassen die historische Main Zone - jenes rund 1 km² große Kerngebiet, auf dem die meisten hochgradigen Bohrergebnisse erzielt wurden und das als Fundament der künftigen Ressourcenschätzung gilt.

Bislang gab es wohl nur einen Meilenstein von vergleichbarer Tragweite: Die Erteilung sämtlicher Genehmigungen für die Pilotmine, mit der Gran Pilar den Übergang vom reinen Explorationsprojekt in Richtung Goldproduktion einleitete…

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-news.de/der-letzte-baustein-tocvan-sichert-sich-main-zone/

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 - 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: mailto:bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

http://www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.735.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,60 CAD (08.07.2026)

Marktkapitalisierung: 47 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,379 EUR (09.07.2026)

Marktkapitalisierung: 30 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien - und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: mailto:info@rockstone-news.de

Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen beruhen und keine Garantie für tatsächliche Ergebnisse darstellen. Die tatsächliche Entwicklung kann wesentlich von den Prognosen abweichen. Es bestehen zahlreiche Risiken und Unsicherheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Rechtlicher Hinweis & Offenlegung von Interessenkonflikten: Dieser Bericht stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Rockstone und der Autor sind keine zugelassenen Finanzberater. Anlageentscheidungen sollten stets in Absprache mit einem qualifizierten Berater getroffen werden. Der Autor wird von Homerun Resources Inc. vergütet und hält Aktien des Unternehmens; hierin besteht ein wesentlicher Interessenkonflikt. Rockstone erbringt Marketingdienstleistungen gegen Vergütung. Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Sämtliche Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, wurden jedoch nicht unabhängig überprüft. Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der enthaltenen Informationen wird weder eine Zusicherung noch eine Gewähr übernommen.



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000XXXMitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.