© Foto: Dall-EBitcoin überrascht entgegen allen Erwartungen und behauptet sich, obwohl ETF-Abflüsse, die Nahost-Eskalation und eine restriktive Fed für Unsicherheit sorgen.Der Kryptomarkt präsentiert sich am Donnerstag überraschend robust. Trotz neuer geopolitischer Spannungen im Nahen Osten, anhaltender Unsicherheit über den künftigen Zinspfad der US-Notenbank und erneuter Kapitalabflüsse aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs hält sich Bitcoin stabil oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 62.000 US-Dollar. Bitcoin notiert am Donnerstag 0,86 Prozent höher bei 62.726 US-Dollar. Ethereum notiert leicht im Minus mit 0,2 Prozent bei 1.741 US-Dollar. XRP gewinnt 0,77 Prozent auf 1,09 US-Dollar. Auch Solana …
Enthaltene Werte: BTC~USD,DOGE~USD,XRP~USD,ETH~USD,SOL~USD,US46438F1XXX,US38964R2XXXDen vollständigen Artikel lesen
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