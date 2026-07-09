Die Aktie der PORR AG hat im Juni 2026 erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte die Marke von 45 Euro überschritten und damit ein neues Allzeithoch erreicht. Der Kursanstieg kommt keineswegs überraschend. Vielmehr spiegelt er eine Kombination aus operativer Stärke, einer prall gefüllten Projektpipeline, einer verbesserten Bilanz sowie einer deutlich gestiegenen Wahrnehmung am Kapitalmarkt wider. Rekordergebnisse sorgen für neues Vertrauen Das Geschäftsjahr 2025 entwickelte sich zum erfolgreichsten in der mittlerweile 157-jährigen Unternehmensgeschichte der PORR. Der Umsatz stieg auf 6,30 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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