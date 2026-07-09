© Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA PressMeta will ab September seinen ersten eigenen KI-Chip fertigen lassen. "Iris" soll Nvidia-GPUs ergänzen und Kosten senken - während der Konzern 145 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur pumpt.Meta will ab September seinen ersten selbst entwickelten KI-Chip in Serie fertigen lassen. Das geht aus einem internen Memo hervor, das Reuters vorliegt. Der unter dem Codenamen "Iris" entwickelte Prozessor ist Teil eines Vier-Generationen-Projekts namens MTIA - kurz für Meta Training and Inference Accelerators. Ziel ist es, die KI-Systeme hinter Facebook und Instagram leistungsfähiger zu machen und gleichzeitig die Abhängigkeit von externen Chiplieferanten wie Nvidia und AMD zu verringern. Für …
Enthaltene Werte: US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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