Die Dell-Aktie präsentiert sich weiterhin in starker Verfassung und nähert sich nach ihrer beeindruckenden Rallye erneut einem neuen Allzeithoch. Damit richtet sich der Blick der Anleger auf die entscheidende Frage, ob der Ausbruch auf neue Rekordstände unmittelbar bevorsteht. Gelingt der Sprung über das bisherige Rekordhoch, könnte der Aufwärtstrend zusätzlichen Schwung erhalten. Wie es für den Kurs der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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