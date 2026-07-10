Nach einem knackigen Kursrutsch zeigte die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex im gestrigen Donnerstagshandel endlich eine Gegenreaktion - Nordex stemmte sich gegen den drohenden Abverkauf. Wie wichtig diese Gegenreaktion war, verdeutlicht ein Blick auf den unteren Chart. Die gestrige Erholung kann aber nur der erste Schritt sein. Um die Trendwende zu forcieren, bedarf es weiterer Kursgewinne. Anderenfalls könnte sich die gestrige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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