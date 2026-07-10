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WKN: 850185 | ISIN: AT0000609607 | Ticker-Symbol: ABS2
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10.07.26 | 12:31
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Branche
Bau/Infrastruktur
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Dow Jones News
10.07.2026 10:51 Uhr
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PTA-DD: PORR AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: PORR AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

PORR AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/10.07.2026/10:20 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                     IGO Construction GmbH 
   2          Grund der Meldung                        
a)      Position/Status               Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Iris 
                              Ortner, Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung                   
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                     PORR AG 
b)      LEI                     529900ARBU9SBJFNX419 
   4     Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie 
       Instruments 
        Kennung                   AT0000609607 
b)      Art des Geschäfts              Veräußerung 
c)      Preis(e)                   Volumen 
        39,50                    1.571.130 
d)      Aggregierter Preis              Aggregiertes Volumen 
        39,50                    1.571.130 
e)      Datum des Geschäfts             09.07.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts              Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      PORR AG 
           Absberggasse 47 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Ilona Radoczky 
Tel.:         +43 50 626-1546 
E-Mail:        investor.relations@porr.at 
Website:       www.porr-group.com 
ISIN(s):       AT0000609607 (Aktie) AT0000A39XXX (Anleihe) XS2408013XXX (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783671600772 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2026 04:20 ET (08:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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