DJ PTA-PVR: PORR AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

PORR AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/10.07.2026/10:20 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent PORR AG, Absberggasse 47, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person Syndikat (-- 133 Z 1 BörseG 2018)

Name: Klaus Ortner

Name: Karl-Heinz Strauss

Name: IGO Industries GmbH Registrierter Sitz und Staat: Innsbruck, Österreich

Name: IGO Construction GmbH Registrierter Sitz und Staat: Innsbruck, Österreich

Name: PROSPERO Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

Name: PROSPERO Holding GmbH Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

Name: SuP Beteiligungs GmbH Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 9.07.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 43,4 0 43,4 39.278.250 Schwellenberührung Situation in der 47,40 n/a n/a vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000609607 0 17.044.947 n/a 43,40 Summe: 17.044.947 43,4

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von durch Ziffer Stimmrechte in Aktien (%) sonstige Instrumente (%) beiden (%) 1 Klaus Ortner 0 0 0 2 IGO Industries 1 0 0 0 GmbH IGO 3 Construction 2 31,96 n/a 31,96 GmbH 4 Karl-Heinz 0 0 0 Strauss 5 PROSPERO 4 0 0 0 Privatstiftung 6 PROSPERO 5 0 0 0 Holding GmbH SuP 7 Beteiligungs 6 11,44 n/a 11,44 GmbH

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Vor der gegenständlichen Meldung hielten das IGO Industries-Strauss-Syndikat gemeinsam 18.616.077 syndizierte Aktien (dies entsprach 47,40% der Stimmrechte, davon hielt IGO Construction GmbH 14.123.769 Aktien (35,96%), SuP Beteiligungs GmbH hielt 4.492.308 Aktien (11,44%). Daneben hielten DI Klaus Ortner und IGO Construction GmbH insgesamt 98.212 nicht syndizierte Aktien (0,25%), SuP Beteiligungs GmbH hielt 299.730 nicht syndizierte Aktien (0,76%). Der Stimmrechtsanteil des IGO Industries-Strauss-Syndikats hat die Schwelle von 45% unterschritten, da das Syndikat vor der Veräußerung von 1.571.130 Aktien (dies entspricht einem Stimmrechtsanteil von 4,00%) durch die IGO Construction GmbH insgesamt 18.616.077 Aktien hielt (was einem Stimmrechtsanteil von 47,40% entsprach), und nunmehr insgesamt 17.044.947 Aktien hält (was nunmehr einem Stimmrechtsanteil von 43,40% entspricht). Der Stimmrechtsanteil der IGO Industries Gruppe (= IGO Construction GmbH und DI Klaus Ortner, einschließlich nicht syndizierter Aktien) hat die Schwelle von 35% unterschritten. Vor der Veräußerung von 1.571.130 Aktien durch die IGO Construction GmbH hielt die IGO Construction GmbH syndizierte 14.123.769 Aktien (was einem Stimmrechtsanteil von 35,96% entsprach), nach der Veräußerung hält die IGO Construction GmbH nunmehr syndizierte 12.552.639 Aktien (was einem Stimmrechtsanteil von 31,96% entspricht). Rechnet man die 98.212 nicht syndizierten Aktien (wobei 54.112 nicht syndizierte Aktien von der IGO Construction GmbH und 44.100 nicht syndizierte Aktien von Herrn Dipl. Ing. Klaus Ortner gehalten werden) zu den syndizierten Aktien hinzu, dann sank die Beteiligung von bisher 14.221.981 Aktien (36,21% der Stimmrechte) auf nunmehr 12.650.851 Aktien (32,21% der Stimmrechte). An der Spitze der IGO Industries-Gruppe steht die IGO Industries GmbH, deren Geschäftsanteile von Dipl. Ing. Klaus, Ortner, Dr. Friederike Ortner, Dipl. Ing. Iris Ortner und Mag. Dr. Nina Ortner gehalten werden und die von Dipl. Ing. Klaus Ortner kontrolliert wird. Die IGO Industries GmbH hält 100% der Geschäftsanteile an der IGO Construction GmbH. Die Beteiligung der Strauss-Gruppe (über die SuP Beteiligungs GmbH) ist unverändert.

(Ende)

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Aussender: PORR AG Absberggasse 47 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Mag. Ilona Radoczky Tel.: +43 50 626-1546 E-Mail: investor.relations@porr.at Website: www.porr-group.com ISIN(s): AT0000609607 (Aktie) AT0000A39XXX (Anleihe) XS2408013XXX (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783671600773 ]

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July 10, 2026 04:20 ET (08:20 GMT)