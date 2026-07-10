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WKN: 850185 | ISIN: AT0000609607 | Ticker-Symbol: ABS2
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10.07.26 | 12:31
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Branche
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Dow Jones News
10.07.2026 10:51 Uhr
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(2)

PTA-PVR: PORR AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: PORR AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

PORR AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/10.07.2026/10:20 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent PORR AG, Absberggasse 47, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person Syndikat (-- 133 Z 1 BörseG 2018)

Name: Klaus Ortner

Name: Karl-Heinz Strauss

Name: IGO Industries GmbH Registrierter Sitz und Staat: Innsbruck, Österreich

Name: IGO Construction GmbH Registrierter Sitz und Staat: Innsbruck, Österreich

Name: PROSPERO Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

Name: PROSPERO Holding GmbH Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

Name: SuP Beteiligungs GmbH Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 9.07.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     43,4          0                     43,4      39.278.250 
Schwellenberührung 
 Situation in der 47,40         n/a                    n/a 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT0000609607 0             17.044.947         n/a           43,40 
  Summe:                     17.044.947                        43,4

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                        Summe:           0         0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0        0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Ziffer     Name   Direkt kontrolliert   Direkt gehaltene    Direkt gehaltene Finanz-/   Total von 
                durch Ziffer   Stimmrechte in Aktien (%)   sonstige Instrumente (%)   beiden (%) 
1       Klaus Ortner            0             0               0 
2       IGO Industries 1          0             0               0 
       GmbH 
       IGO 
3       Construction  2          31,96           n/a              31,96 
       GmbH 
4       Karl-Heinz             0             0               0 
       Strauss 
5       PROSPERO    4          0             0               0 
       Privatstiftung 
6       PROSPERO    5          0             0               0 
       Holding GmbH 
       SuP 
7       Beteiligungs  6          11,44           n/a              11,44 
       GmbH

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Vor der gegenständlichen Meldung hielten das IGO Industries-Strauss-Syndikat gemeinsam 18.616.077 syndizierte Aktien (dies entsprach 47,40% der Stimmrechte, davon hielt IGO Construction GmbH 14.123.769 Aktien (35,96%), SuP Beteiligungs GmbH hielt 4.492.308 Aktien (11,44%). Daneben hielten DI Klaus Ortner und IGO Construction GmbH insgesamt 98.212 nicht syndizierte Aktien (0,25%), SuP Beteiligungs GmbH hielt 299.730 nicht syndizierte Aktien (0,76%). Der Stimmrechtsanteil des IGO Industries-Strauss-Syndikats hat die Schwelle von 45% unterschritten, da das Syndikat vor der Veräußerung von 1.571.130 Aktien (dies entspricht einem Stimmrechtsanteil von 4,00%) durch die IGO Construction GmbH insgesamt 18.616.077 Aktien hielt (was einem Stimmrechtsanteil von 47,40% entsprach), und nunmehr insgesamt 17.044.947 Aktien hält (was nunmehr einem Stimmrechtsanteil von 43,40% entspricht). Der Stimmrechtsanteil der IGO Industries Gruppe (= IGO Construction GmbH und DI Klaus Ortner, einschließlich nicht syndizierter Aktien) hat die Schwelle von 35% unterschritten. Vor der Veräußerung von 1.571.130 Aktien durch die IGO Construction GmbH hielt die IGO Construction GmbH syndizierte 14.123.769 Aktien (was einem Stimmrechtsanteil von 35,96% entsprach), nach der Veräußerung hält die IGO Construction GmbH nunmehr syndizierte 12.552.639 Aktien (was einem Stimmrechtsanteil von 31,96% entspricht). Rechnet man die 98.212 nicht syndizierten Aktien (wobei 54.112 nicht syndizierte Aktien von der IGO Construction GmbH und 44.100 nicht syndizierte Aktien von Herrn Dipl. Ing. Klaus Ortner gehalten werden) zu den syndizierten Aktien hinzu, dann sank die Beteiligung von bisher 14.221.981 Aktien (36,21% der Stimmrechte) auf nunmehr 12.650.851 Aktien (32,21% der Stimmrechte). An der Spitze der IGO Industries-Gruppe steht die IGO Industries GmbH, deren Geschäftsanteile von Dipl. Ing. Klaus, Ortner, Dr. Friederike Ortner, Dipl. Ing. Iris Ortner und Mag. Dr. Nina Ortner gehalten werden und die von Dipl. Ing. Klaus Ortner kontrolliert wird. Die IGO Industries GmbH hält 100% der Geschäftsanteile an der IGO Construction GmbH. Die Beteiligung der Strauss-Gruppe (über die SuP Beteiligungs GmbH) ist unverändert.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      PORR AG 
           Absberggasse 47 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Ilona Radoczky 
Tel.:         +43 50 626-1546 
E-Mail:        investor.relations@porr.at 
Website:       www.porr-group.com 
ISIN(s):       AT0000609607 (Aktie) AT0000A39XXX (Anleihe) XS2408013XXX (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783671600773 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

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July 10, 2026 04:20 ET (08:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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