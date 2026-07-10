DroneShield hat das erste Quartal 2026 mit einem Umsatz von 74,1 Mio. US$ abgeschlossen. Das sind 121 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Ein Großauftrag des US-Verteidigungsministeriums über knapp 25 Mio. australische Dollar war dabei maßgeblich. Die Kasse stimmt, das Geschäft läuft, und trotzdem fliehen Anleger aus dem Titel. Der Grund dafür ist ein behördliches Verfahren, das seit Monaten wie ein Schatten über dem Unternehmen liegt. Solides ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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