Der Übernahmekampf um EasyJet nimmt überraschend an Fahrt auf. Apollo Global Management hat das bisherige Angebot von Castlelake überboten und damit die Karten bei der britischen Fluggesellschaft neu gemischt. Für Aktionäre steigt die Aussicht auf einen höheren Verkaufspreis, doch der Abschluss bleibt mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.Apollo legt das höhere Angebot vor Apollo bietet für EasyJet umgerechnet rund 6,7 Milliarden Euro in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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