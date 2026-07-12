Cardano Prognose Juli 2026: Wale kaufen ADA am Tiefpunkt, doch was wissen sie über den Kurs?

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Clearstream, die Post-Trade-Sparte der Deutschen Börse, hat Cardano am 7. Juli in ihre regulierte Krypto-Verwahrung aufgenommen. Institutionelle Investoren in Europa erhalten damit erstmals MiCA-konformen Zugang zu ADA. ADA notiert trotzdem bei rund 0,17 Dollar und liegt damit über 94 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,09 Dollar aus dem Jahr 2021. Die Cardano Prognose für Juli 2026 wird von einer seltenen Divergenz zwischen großem Geld und kleinem Geld bestimmt. Whale-Wallets bauen konsequent Positionen aus, während die tägliche Netzwerkaktivität gleichzeitig auf ein 45-Tage-Tief gefallen ist. Vor dem Hintergrund dieser Cardano Prognose kündigte Charles Hoskinson am 6. Juli private Stablecoin-Integrationen für kommende Hard Forks an und bestätigte laufende technische Fortschritte. Der Van-Rossem-Hard-Fork steht kurz vor der Umsetzung und soll die Smart-Contract-Leistung von Cardano deutlich verbessern. Dieser Artikel analysiert, was die aktuelle Cardano Prognose antreibt und welche Alternativen sich im Presale-Markt für Anleger bieten. Wer den ADA-Kurs beobachtet, findet in den folgenden Abschnitten die relevanten Daten und Einordnungen für eine eigene Einschätzung.

Cardano Prognose zwischen Clearstream-Zugang und Whale-Akkumulation

ADA notiert am 10. Juli bei 0,1686 Dollar und hat in den letzten sieben Tagen rund 2,4 Prozent verloren, wie Daten von CoinCodex zeigen. Der RSI liegt bei 47,54 und signalisiert eine neutrale Marktlage. Das Allzeithoch von 3,09 Dollar liegt über 94 Prozent über dem aktuellen Kurs. Trotz dieser Schwäche hat Clearstream ADA in ihre regulierte Verwahrung aufgenommen. Der Schritt folgt den Anforderungen der europäischen MiCA-Verordnung und erleichtert Banken und Vermögensverwaltern den Zugang zum Token erheblich.

Whale-Wallets mit 10 bis 100 Millionen ADA haben ihren Anteil am Gesamtangebot Ende Juni von 37,66 auf 38,13 Prozent gesteigert, wie KuCoin berichtet. Für die Cardano Prognose ist entscheidend, dass diese Akkumulation stattfand, während der breitere Kryptomarkt im Juni rund 40 Prozent an Wert verlor und Panik unter Privatanlegern herrschte.

Gleichzeitig fiel die tägliche Transaktionszahl auf nur noch 17.400, den niedrigsten Stand seit 45 Tagen, ein klares Zeichen für geringere Nutzung. Smart-Contract-Transaktionen brachen auf rund 4.250 pro Tag ein, weit unter dem Juni-Hoch von 26.000. Das EMURGO-Team arbeitet daran, 2,4 Millionen Dollar in gestohlenen ADA-Token aus dem SecondFi-Vorfall innerhalb von zwei Wochen zurückzugeben.

Die Cardano Prognose für das zweite Halbjahr 2026 bewegt sich laut Analysten zwischen 0,17 und 0,27 Dollar. CoinCodex sieht ADA im pessimistischen Fall bei 0,1663 Dollar zum Jahresende.

Changelly gibt einen Juli-Durchschnitt von 0,165 Dollar an, mit einer Spanne bis 0,172 Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über den 50-Tage-Durchschnitt bei 0,1885 Dollar würde die kurzfristige Struktur verändern und den Weg Richtung 0,22 Dollar ebnen. Das Van-Rossem-Upgrade und das ETF-Eignungsfenster im August sind die beiden Katalysatoren, die den weiteren Verlauf bestimmen werden. Wenn Institutionen am Tiefpunkt einsteigen und die Netzwerkaktivität dennoch schrumpft, stellt sich die Frage, ob der stärkste Einstiegsvorteil an einem anderen Ort liegt.

Pepeto: Die Zahlen hinter dem Presale, den ADA-Beobachter kennen sollten

Wenn Institutionen wie Clearstream sich positionieren, während der Kurs am Boden liegt, entsteht das Muster, das in früheren Zyklen der Neubewertung vorausging. Ein Presale-Projekt zeigt gerade diese Dynamik, und die bisherigen Zahlen untermauern die wachsende Aufmerksamkeit in der Krypto-Community.

Der Presale von Pepeto läuft seit Monaten, und die Ergebnisse sprechen für sich, denn über 10,38 Millionen Dollar sind eingeflossen. Käufer aus der ganzen Welt haben sich beteiligt, was das Vertrauen in das Projekt über verschiedene Regionen hinweg widerspiegelt. PepetoSwap betreibt eine gebührenfreie Handelsmaschine, die jeden Trade vor versteckten Kosten schützt, und die Cross-Chain-Bridge verschiebt Token ohne Gebühren. Das Sicherheitsunternehmen SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, sodass das Kapital einen Schutz genießt, den die meisten Presales nicht bieten können.

Der Gründer des ursprünglichen Pepe Coins hat dieses Projekt aufgebaut, und diese Verbindung wiegt schwerer als bloße Namenserkennung im Markt. PEPE erreichte über 7 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bei 420 Billionen Token, ohne dass ein einziges funktionierendes Produkt dahinter stand. Pepeto teilt denselben Tokenvorrat und denselben Gründer, bringt aber PepetoSwap und die Cross-Chain-Bridge als arbeitende Produkte mit. Wer die Cardano Prognose mit Presale-Einstiegen vergleicht, sieht: der Abstand zwischen dem, was null Produkte geliefert haben, und dem, was eine funktionierende Plattform erreichen kann, verdient genaue Betrachtung.

Der aktuelle Einstiegspreis im Presale beträgt 0,000000188 Dollar und bleibt so lange fixiert, bis das Listing den offenen Markt aktiviert. Sobald der Handel beginnt, bestimmt Angebot und Nachfrage den Preis, und das Presale-Fenster schließt sich dauerhaft für alle kommenden Käufer. In vergleichbaren Situationen hat die Phase zwischen Presale und Listing historisch die größten Abstände zwischen Einstiegspreis und Marktpreis erzeugt. Wenn das Listing kommt, verschwindet dieser Preis endgültig, und das Zeitfenster wird mit jedem Tag enger für alle, die noch einsteigen wollen.

Fazit zur Cardano Prognose

Die Cardano Prognose profitiert von Whale-Akkumulation und dem bevorstehenden Van-Rossem-Upgrade, doch selbst 0,27 Dollar bietet von hier aus nur begrenzte Vervielfachung. Mehr Werkzeuge hinter einem Projekt können logisch weiter tragen als null Werkzeuge, und Pepeto bringt Börse, Bridge und Audit mit, die PEPE nie hatte. Auf der offiziellen Pepeto-Website lässt sich verfolgen, wie das eingeflossene Kapital jeden Tag weiter steigt. Wer nach dem Listing einsteigt, kauft zu einem Preis, den der offene Markt bestimmt, nicht zum fixierten Presale-Kurs. Der Einstiegspreis verschwindet in dem Moment, in dem der Handel an den Börsen beginnt und der Markt übernimmt. Wer die ADA-Prognose verfolgt, sollte diesen Vergleich zumindest kennen, bevor das Fenster sich schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Cardano Prognose für das zweite Halbjahr 2026?

Die Analysten sehen ADA zwischen 0,17 und 0,27 Dollar bis Dezember, wobei der Van-Rossem-Hard-Fork und die ETF-Entwicklungen im August die Richtung bestimmen. Whale-Akkumulation bildet einen Boden, aber die sinkende Netzwerkaktivität begrenzt die kurzfristige Aufwärtsdynamik.

Warum zieht Pepeto neben der ADA-Prognose Aufmerksamkeit auf sich?

Neben der Cardano Prognose zieht Pepeto Aufmerksamkeit auf sich, weil es einen Presale-Einstieg vor einem bevorstehenden Binance-Listing mit einem vollständigen SolidProof-Audit, das die gesamte Codebasis verifiziert hat. Der Gründer des ursprünglichen Pepe Coins steht hinter dem Projekt, und die offizielle Pepeto-Website zeigt die aktuellen Zahlen und Zuweisungsdetails.