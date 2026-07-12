Nahezu 4.000 Teilnehmer in mehr als 770 Teams an neun Standorten weltweit nahmen an dem 24-stündigen Innovationswettbewerb teil

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Engineering Intelligence Solutions ER&D, hat Engineering Intelligence (EI) OpenHack 2026, den ersten globalen Innovationswettbewerb dieser Art, der gleichzeitig an neun Standorten in Indien, den USA und Europa stattfand, erfolgreich abgeschlossen.

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LTTS Global EI OpenHack at the Munich office

Der Hackathon brachte nahezu 4.000 Ingenieure (mehr als 770 Teams) aus Bengaluru, Mysuru, Chennai, Hyderabad, Pune, Vadodara, Mumbai, Dallas und München zusammen, um komplexe technische Herausforderungen durch KI-gestützte Innovationen zu bewältigen. Mehr als 500 Aufgabenstellungen waren auf die strategischen Wachstumsprioritäten des Unternehmens abgestimmt und umfassten Software Defined Mobility, Plant Buildout Modernization, Energy Automation, Next-Gen Compute AI Infrastructure, Digital Manufacturing, MedTech sowie Software Platforms AI. Durch die Kombination von Fachwissen mit neuen Technologien entwickelten die Teilnehmer KI-gestützte Lösungen für die Industrieautomation, Cybersicherheit, autonome Systeme, intelligente Lieferketten, Unternehmensoptimierung und das Gesundheitswesen alle mit dem Ziel, Unternehmen dabei zu unterstützen, Produkte, Abläufe sowie Entscheidungsprozesse neu zu denken.

Eine angesehene Jury aus hochrangigen Führungskräften von LTTS und Technologieexperten bewertete die Lösungen in mehreren Runden anhand ihrer Innovationskraft, technischen Exzellenz, Skalierbarkeit, Praxisrelevanz sowie des wirksamen Einsatzes von KI. Die Siegerteams erhielten Geldpreise im Wert von mehr als 3.000.000 INR, während herausragende Innovationen über Project Equinox, eine LTTS-Plattform zur Unterstützung vielversprechender, skalierbarer Lösungen, die Möglichkeit zur Weiterentwicklung erhielten. Auch patentwürdige Innovationen kamen für eine besondere Anerkennung in die engere Auswahl, wodurch die Teilnehmer bahnbrechende Ideen in wertvolles geistiges Eigentum überführen konnten.

Nachdem er den Teilnehmern und Siegerteams gratuliert hatte, sagte Mritunjay Kumar Singh, Betriebsleiter von L&T Technology Services: "EI OpenHack 2026 spiegelt die Vision von LTTS für Engineering Intelligence wider, bei der Engineering-Kompetenz und KI zusammenkommen, um reale Herausforderungen der Industrie zu lösen. Beeindruckend waren nicht nur das Ausmaß der Beteiligung, sondern auch die Fähigkeit unserer Ingenieure, Kontextverständnis, Fachwissen sowie KI-Kompetenz einzusetzen, um Lösungen mit konkreter geschäftlicher Relevanz zu entwickeln. Initiativen wie OpenHack bieten unseren Fachkräften die Möglichkeit, zu experimentieren, zusammenzuarbeiten sowie Lösungen zu entwickeln, die das Ingenieurwesen der Zukunft prägen werden."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Engineering Intelligence Solutions ER&D. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Wartungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse an. Zielstrebig. Agil. Innovativ. Auf diese Weise treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Unser Kundenstamm umfasst 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transport, Telekommunikation und Hightech sowie Prozessindustrie. Unser Hauptsitz befindet sich in Indien und wir beschäftigen zum 31. März 2026 über 23.800 Mitarbeiter in 22 globalen Designzentren, 31 globalen Vertriebsbüros und 98 Innovationslabors.

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