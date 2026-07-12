Europäische Bankaktien haben sich in den vergangenen Jahren deutlich erholt. Für Investor Leonard Fischer ist das jedoch kein Beleg für eine neue Stärke der Branche. Die Institute profitierten vor allem von höheren Zinsen und dem kräftigen Aufschwung an den Aktienmärkten. Gemessen an ihrem Eigenkapital seien viele europäische Banken an der Börse weiterhin niedrig bewertet. Deutlich mehr Potenzial sieht Fischer in einer umfassenden Konsolidierung des europäischen Bankensektors. Europa sei im Vergleich zu den USA zu stark zersplittert. Während dort wenige große Institute den Markt dominierten, fehle es Europa an schlagkräftigen Banken. Die Übernahme der Commerzbank durch UniCredit wertet …
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