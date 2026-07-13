© Foto: KI-generiert mit DALL-EChina will den Anteil neuer Energiefahrzeuge bis 2030 mehr als verdoppeln. Neue Kaufanreize werden wahrscheinlicher - und Xiaomi greift zugleich mit einer neuen SUV-Serie an. Zündet jetzt die Aktie? Chinas Elektroauto-Aktien haben am Freitag zugelegt. Der Grund ist ein neuer Aktionsplan aus Peking. Bis 2030 sollen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben rund 30 Prozent des gesamten Fahrzeugbestands in China ausmachen. Derzeit liegt der Anteil erst bei etwa zwölf Prozent. Ohne zusätzliche Kaufanreize dürfte dieses Ziel kaum erreichbar sein. Genau darauf spekulieren Anleger. Xiaomi gewann im heimischen Handel am Freitag rund vier Prozent hinzu. Die Aktie verbessert damit auch ihr Chartbild. Nach …
Enthaltene Werte: KYG9830T1067Den vollständigen Artikel lesen
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