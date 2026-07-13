Crocs ist längst mehr als ein schriller Kunststoffschuh. Die starke Marke, hohe Margen und der wachsende Direktvertrieb machen die Aktie wieder spannend. Startet jetzt das Comeback? Still, leise und fast heimlich hat sich die Aktie des kultigen Schuherstellers abseits der KI-Euphorie in die Höhe geschraubt Das Unternehmen hat aus dem einstigen Nischenprodukt eine weltweit bekannte Lifestyle-Marke gemacht. Für Anleger wird die Aktie damit wieder interessant. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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