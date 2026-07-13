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Nach Monaten der Schwäche befindet sich Alibaba (endlich) wieder in Aufbruchstimmung. Der chinesische Tech-Gigant legte zuletzt an der Börse wieder zu und zeigt, dass die massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz und Cloud-Infrastruktur offenbar erste Früchte tragen. Die Verluste im umkämpften Lieferdienst-Geschäft schrumpfen, während die Cloud-Sparte rasant wächst. Institutionelle Anleger kehren zurück. Und jetzt? Die Charttechnik deutet auf weiteres Aufwärtspotenzial hin. Bis zu 145 US-Dollar könnte die Aktie noch laufen. Doch es gibt auch Risiken, die man nicht aus den Augen verlieren darf. Hier erfahren Sie, ob Alibaba jetzt ein echtes Kauf-Setup ist.

Der operative Turnaround nimmt Gestalt an

Alibaba hat in den letzten Wochen gezeigt, dass die Umbaustrategie des Konzerns tatsächlich funktioniert, denn das große Problem der vergangenen Monate, die enormen Verluste im Geschäft mit Schnell-Lieferungen, schmilzt. Im Juni-Quartal gelang es dem Unternehmen, die Verluste in diesem Segment deutlich zu reduzieren, während die Profitabilität insgesamt stabil blieb. Das ist keine kleine Nachricht. Es zeigt, dass der Konzern tatsächlich investieren und gleichzeitig Gewinne erwirtschaften kann.

Die Cloud-Sparte aber ist das eigentliche Herzstück der Erholung. Mit einem Wachstum von 38 Prozent im letzten Quartal und inzwischen elf Quartalen in Folge mit dreistelligen Zuwachsraten bei KI-bezogenen Diensten, hat Alibaba Cloud einen stabilen Wachstumstreiber etabliert. Dazu kommt, dass ein Rechtsstreit mit dem US-Justizministerium beigelegt wurde und ein US-Gericht gewährte dem Konzern eine vorübergehende Befreiung von neuen Lobbying-Beschränkungen. Die Folge ist, dass diese juristischen Erfolge Druck aus der Situation herausnehmen.

Auch Norwegens Staatsfonds hat gerade wieder eine Position im Wert von 594 Millionen US-Dollar aufgebaut. Wenn solche massiven Kapitalgeber wieder einsteigen, ist das ein starkes Signal für die Aktie.

Charttechnik

Aktuell notiert die Aktie bei etwa 112 US-Dollar, ein deutlicher Anstieg in wenigen Tagen vom Tief bei 92,87 US-Dollar gerechnet. Das war lange überfällig, dürften die Bullen sagen, aber die nächsten Widerstände warten auch schon weiter oben. Auf dem Weg dorthin steht zunächst die 120,60 US-Dollar-Marke, wo der 50er SMA verläuft. Schafft es Alibaba, auch diese Barriere zu durchbrechen, öffnet sich der Weg bis zur psychologisch wichtigen 140 US-Dollar-Zone, die bis 145 US-Dollar reicht. Noch ambitionierter wäre der Vorstoß bis dorthin, wo der 200er-Durchschnitt liegt (145,90 US-Dollar). Aber auch dies ist durchaus denkbar. Der RSI bewegt sich aktuell noch unter der 50er-Marke, trotz des jüngsten Anstiegs. Das bedeutet, es gibt noch Luft nach oben, es liegt noch lange keine Überkauftheit vor. Aber Vorsicht. Nach unten hin ist die 100 US-Dollar-Linie eine entscheidende Unterstützung. Sollte die Aktie hier durchrutschen, droht ein Absturz bis zurück auf 80 US-Dollar. Das wäre psychologisch verheerend und würde die ganze Erholungsgeschichte wieder infrage stellen. Deshalb ist das Risikomanagement hier enorm wichtig.

Was tun?

Die operativen Entwicklungen bei Alibaba sind durchaus gut. Die Cloud-Dynamik ist echt, die Verlustreduzierung ebenfalls und die institutionelle Rückkehr bei den Käufern ein positives Zeichen. Die Charttechnik deutet auf weiteres Aufwärtspotenzial hin, solange die 100 US-Dollar-Stützmarke hält. Allerdings besteht das Risiko, dass Chinas Regulierung strenger wird. Und solange Chinas Binnenkonsum schwach bleibt, wird wohl das E-Commerce-Geschäft nicht wieder zum Wachstumstreiber werden.

Für erfahrene Anleger mit längerfristigem Horizont könnte Alibaba jetzt aber dennoch interessant werden, vor allem auf den Niveaus um 105-110 US-Dollar. Mittelfristig können durchaus 130-140 US-Dollar realistisch sein, sofern die Cloud-Dynamik anhält. Aber Investoren könnten noch auf einen weiteren Pullback warten oder zumindest mit kleineren Positionen starten. Ein Stopp-Loss unter 100 US-Dollar ist obligatorisch. Alibaba ist wieder im Spiel, aber es bleibt ein Wert für Investoren mit sehr starken Nerven und Alibaba bleibt auch hoch spekulativ.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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