Die SAP-Aktie bleibt klar angeschlagen. In der letzten Chartbeschau wurde bereits vor neuen Tiefs gewarnt - und genau dieses Szenario hat sich inzwischen weiter entfaltet. Der DAX-Schwergewicht-Titel arbeitet sich planmäßig nach unten und nähert sich nun dem nächsten wichtigen Unterstützungsbereich. Schwäche setzt sich fort Der gescheiterte Erholungsversuch vom Juni hatte bereits ein klares Warnsignal geliefert. Seither gelang es der SAP-Aktie nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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