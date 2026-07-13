Während sich die internationalen Aktienmärkte auf hohem Niveau bewegen, rücken Einzeltitel mit besonderem Kurspotenzial stärker in den Fokus. Almonty Industries, Deutsche Bank und Bayer stehen dabei für drei völlig unterschiedliche Investmentstorys. Almonty profitiert vom weltweiten Wettbewerb um kritische Rohstoffe und hat mit dem Produktionshochlauf der Sangdong-Mine in Südkorea einen entscheidenden Meilenstein erreicht. Das Unternehmen könnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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