Die Meta-Aktie setzt ihre starke Aufwärtsbewegung fort und notiert inzwischen wieder bei rund 670 US$. Damit rückt eine wichtige Widerstandszone in den Fokus. Fundamental bleibt die Ausgangslage jedoch weiterhin stark. KI-Offensive sorgt weiter für Fantasie Meta setzt seinen Fokus unverändert auf künstliche Intelligenz. Zuletzt sorgten vor allem Fortschritte bei den eigenen KI-Modellen sowie der Ausbau der KI-Infrastruktur für positive Schlagzeilen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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