SAP wollte mit KI-Agenten Tempo machen, doch die eigenen Kunden bremsen das Vorhaben aus. UBS rechnet vor, wie groß die Lücke wirklich ist, und erklärt, warum die Aktie trotzdem ein Kauf bleibt. SAP kommt beim großen KI-Umbau langsamer voran als selbst gesteckte Pläne es vorsahen. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Schweizer Großbank UBS: Von den ursprünglich für Ende 2025 angepeilten mehr als 40 KI-Agenten sind aktuell gerade einmal 15 tatsächlich im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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