Shiba Inu Prognose Juli 2026 nach Allzeittief und massiver Wal-Akkumulation

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SHIB fiel im Juni auf ein neues Allzeittief bei 0,00000402 Dollar und notiert aktuell bei rund 0,0000044 Dollar. Der Kurs liegt damit 95 Prozent unter dem Rekordhoch von 0,0000862 Dollar aus dem Jahr 2021. Im vergangenen Monat verlor SHIB 24 Prozent an Wert, während der gesamte Meme-Coin-Sektor um 33 Prozent einbrach. Trotzdem zogen Großanleger allein in der letzten Juniwoche 781 Milliarden Token von den Börsen ab. Die Shiba Inu Prognose zeigt ein Todeskreuz auf dem Chart und gleichzeitig eine Burn-Rate auf Rekordhoch. Was bedeutet das für die kommenden Wochen?

Shiba Inu Prognose zwischen Todeskreuz und Wal-Käufen

SHIB notiert bei 0,000004303 Dollar auf CoinMarketCap und belegt Rang 36 unter allen Kryptowährungen. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 2,55 Milliarden Dollar. Im Juni fiel der Kurs um 24 Prozent und markierte damit den schwächsten Monat des Jahres 2026 für den Token. Während dieses Rückgangs rutschte SHIB zeitweise aus den Top 30 und erreichte ein neues Fünfjahrestief unter 0,0000041 Dollar. Die Shiba Inu Prognose verschlechterte sich damit deutlich gegenüber dem Vormonat.

Auf dem 30-Minuten-Chart hat sich ein Todeskreuz gebildet, bei dem der 50er gleitende Durchschnitt den 200er nach unten kreuzte. Gleichzeitig zogen Wale am 7. Juli weitere 75,7 Milliarden SHIB von den Börsen ab, wie The Crypto Basic berichtet. Die Börsenreserven sanken auf 86,97 Billionen Token. Das Open Interest in SHIB-Perpetual-Futures stieg von 18 Millionen auf 31 Millionen Dollar, was auf eine steigende spekulative Positionierung hindeutet. Trotz dieser Signale fehlt der Shiba Inu Prognose bislang der entscheidende Impuls für eine nachhaltige Trendwende.

Der RSI liegt bei 40,66 und signalisiert damit eine neutrale bis bärische Positionierung. Die Burn-Rate erreichte einen Rekordwert für 2026 mit 117,54 Millionen verbrannten Token an einem einzigen Tag, ein Anstieg von 2.733 Prozent gegenüber dem Durchschnitt. Analysten bei FinanceFeeds sehen einen Basisfall von 0,0000065 Dollar bis Dezember 2026, was etwa 51 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt. Allerdings stehen 589 Billionen Token im Umlauf nur rund 4 Millionen täglich verbrannten Token gegenüber, was den Preiseffekt verschwindend gering hält.

Changelly prognostiziert einen Durchschnittspreis von 0,00000436 Dollar für Juli. Für die Shiba Inu Prognose bedeutet das ein Spannungsfeld zwischen Wal-Akkumulation und strukturellen Grenzen, die Kapital zunehmend in Richtung Projekte lenken, bei denen die Rendite in der Einstiegsstruktur selbst verankert ist.

Pepeto und der Presale mit eingebautem Risikoschutz

Die Shiba Inu Prognose zeigt eine Kluft zwischen dem, was Wale kaufen, und dem, was der Kurs daraus macht. Großes Kapital sucht in Angstphasen nicht den gefallenen Token, sondern den Presale mit der größten Distanz zum Listing-Preis. Pepeto zieht genau dieses Kapital an, weil ein ehemaliger Binance-Experte im Entwicklerteam die Listing-Erfahrung mitbringt, die den meisten Presales fehlt.

Der Risk Scorer prüft jeden einzelnen Token-Deal, bevor Kapital fließt, und schafft damit eine Sicherheitsebene, die kein gelisteter Meme-Coin bietet. Bevor der Presale öffnete, hat SolidProof sämtliche Smart Contracts einer vollständigen Sicherheitsprüfung unterzogen und die gesamte Codebasis als verifiziert bestätigt, sodass jeder Token innerhalb geprüfter Strukturen liegt. Der aktuelle Einstiegspreis beträgt 0,000000188 Dollar, und dieser Preis verschwindet dauerhaft, sobald das bevorstehende Binance-Listing Presale-Positionen in handelbare Vermögenswerte verwandelt.

Jede Phase füllt sich mit weniger verfügbarem Angebot als die vorherige, und dieser steigende Druck trennt frühe Einsteiger von späten Anlegern, die den Aufschlag zahlen. Analysten sehen ein Potenzial von 100x bis 300x basierend auf dem Einstiegszeitpunkt vor dem Listing. Diese Einschätzungen tragen Gewicht, weil das identische Angebot von 420 Billionen Token unter demselben Gründer einmal 11 Milliarden Dollar erreichte, ohne dass ein einziges Werkzeug dahinterstand. Die Cross-Chain-Brücke bewegt Kapital zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass Halter beim Wechsel zwischen Blockchains keinen Wert verlieren.

Mit jeder abgeschlossenen Phase sinkt das verbleibende Angebot für Wallets, die noch nicht eingestiegen sind, und Pepeto hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar von Anlegern eingesammelt, die das Listing-Potenzial früh erkannt haben. Der Einstieg, der heute verfügbar ist, existiert nächste Woche nicht mehr in dieser Form, und jeder frühe Teilnehmer in der Kryptogeschichte traf eine einzige Entscheidung: Er handelte heute, anstatt morgen zurückzukommen.

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Fazit

Die Shiba Inu Prognose zeigt, dass das Interesse der Wale real ist, aber die strukturelle Obergrenze bei 589 Billionen Token die Erholung zu einem langen Prozess macht. Pepeto bietet eine Einstiegsstruktur mit Multiplikator-Mathematik, die SHIB bei einer Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden Dollar nicht liefern kann. Die Distanz zwischen dem Presale-Preis und dem Listing-Tag ist der Raum, in dem frühe Anleger ihre Rendite finden. Wer heute einsteigt, sichert sich den Preis, den spätere Teilnehmer nicht mehr erhalten, und das bevorstehende Binance-Listing rückt diesen Moment näher.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Shiba Inu Prognose für Juli 2026?

SHIB notiert bei 0,0000044 Dollar nach einem neuen Allzeittief im Juni. Wale akkumulieren weiter, aber der Kurs kämpft mit einem Todeskreuz auf dem Chart. FinanceFeeds sieht einen Basisfall von 0,0000065 Dollar bis Dezember 2026.

Was ist Pepeto und warum interessieren sich Anleger für den Presale?

Pepeto ist ein Krypto-Presale mit einem integrierten Risk Scorer, der jeden Token-Deal prüft, bevor Kapital fließt. Ein ehemaliger Binance-Experte leitet die Listing-Strategie. Alle Informationen finden Sie auf der offiziellen Presale-Seite unter pepetocoin.com (pepetocoin.com).