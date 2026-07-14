Support für langlebige Anwendungen und Verlängerung des Produktlebenszyklus

Rochester Electronics, LLC, ein führender Anbieter und kontinuierlicher Lieferant autorisierter Halbleiter, und Qorvo, ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitäts- und Leistungslösungen, gaben heute den Abschluss einer weltweiten Vertriebsvereinbarung bekannt. Diese Zusammenarbeit erweitert den Zugang zu Qorvos HF- und Energie-Hochleistunghalbleiter-Lösungen für Kunden weltweit erheblich, mit besonderem Fokus auf langfristige Lieferfähigkeit und Lebenszyklus-Support.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260714921664/de/

Rochester Electronics and Qorvo Team to Offer Long-Term Availability of RF Components

Dank der einzigartigen Position von Rochester Electronics als lizenzierter Hersteller und autorisierter Halbleiterlieferant erweitert Qorvo die Verfügbarkeit seiner Produkte, um den Anforderungen der Lebenszyklusentwicklungen gerecht zu werden. Diese Vereinbarung sichert nicht nur die Kontinuität langfristiger Anwendungen, sondern trägt auch zur technologischen Nachhaltigkeit bei, indem sie den Bedarf an Systemneuentwicklungen minimiert, Risiken für laufende Projekte reduziert und die Wiederverwendung sowie Langlebigkeit bestehender Qorvo-basierter Hardwareplattformen unterstützt.

"Unsere Vertriebsvereinbarung mit Rochester Electronics unterstreicht Qorvos Engagement für die Bereitstellung von Hochleistungslösungen mit zuverlässigem und kontinuierlichem Support", sagte Dan Smith, Vice President of Worldwide Sales and Distribution bei Qorvo.

Diese strategische Allianz stärkt die globale Lieferkette von Qorvo und konzentriert sich auf Qualität, Leistung und Langlebigkeit. Sie unterstützt damit Schlüsselmärkte sowie missionskritische Entwicklungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Konnektivität, Industrie, Energiemanagement und Kommunikation.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Qorvo und die damit verbundene kontinuierliche Versorgung der Branchen, die auf fortschrittliche Halbleiterprodukte angewiesen sind, die höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit erfordern", so Nick Rabbitt, Vice President Business Development and Product Strategy bei Rochester Electronics. "Gemeinsam ermöglichen wir Ingenieuren und OEMs, bestehende Systeme zu unterstützen und die Produktlebenszyklen zuverlässig zu verlängern."

Über Rochester Electronics

Rochester Electronics ist die weltweit größte kontinuierliche Bezugsquelle für Halbleiter zu 100 von über 70 führenden Halbleiterherstellern autorisiert.

Als Originalhersteller und lagerhaltender Vertreiber von Halbleitern hält Rochester mehr als 15 Milliarden Bauelemente mit über 200.000 Teilenummern vorrätig und bietet somit das weltweit größte Sortiment an EOL-Halbleitern sowie das breiteste Angebot an aktiven Halbleitern an.

Als lizenzierter Hersteller von Halbleitern hat Rochester mehr als 20.000 Bauelementtypen gefertigt. Mit mehr als 12 Milliarden Dies auf Lager hat Rochester Kapazitäten für die Herstellung von mehr als 70.000 Bauelementtypen. Rochester bietet ein umfassendes Spektrum an Fertigungsdienstleistungen wie Design, Wafer-Verarbeitung, Montage, Test, Zuverlässigkeitsprüfungen und IP-Archivierung. So werden Einzellösungen bis hin zur schlüsselfertigen Herstellung bereitgestellt, die eine schnellere Markteinführung ermöglichen.

Rochester ist die Halbleiter-Lebenszyklus-Lösung. Kein anderes Unternehmen bietet eine solche Vielfalt an Produkten, Mehrwertleistungen und Fertigungslösungen wie Rochester an.

Unser Direktvertrieb und unser Supportpersonal sind auf allen wichtigen Märkten präsent und telefonisch oder über E-Commerce-Plattformen jederzeit und überall erreichbar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rocelec.de

Über Qorvo

Qorvo (Nasdaq: QRVO) bietet innovative Halbleiterlösungen für eine bessere Welt. Wir vereinen Produkt- und Technologieführerschaft, Systemkompetenz und globale Fertigungskapazitäten, um die komplexesten technischen Herausforderungen unserer Kunden schnell zu lösen. Qorvo bedient diverse wachstumsstarke Segmente großer globaler Märkte, darunter die Automobilindustrie, Konsumgüter, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, Industrie und Unternehmen, Infrastruktur sowie Mobilfunk.

Besuchen Sie www.qorvo.com und erfahren Sie, wie unser vielfältiges und innovatives Team dazu beiträgt, unseren Planeten zu vernetzen, zu schützen und mit Energie zu versorgen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260714921664/de/

Contacts:

Rochester Electronics, LLC

Director, Global Marketing: Tracey Corbitt

E-Mail: tcorbitt@rocelec.com



Qorvo

Strategic Marketing Manager: Ramona Mueller

E-Mail: Ramona.L.Mueller@qorvo.com