Die deutsche Immobilienbranche steckt in einer tiefen Krise. Was jahrelang funktionierte - Wachstum mit Fremdkapital, gestützt durch Null- und Niedrigzinsen - bricht nun unter gestiegenen Finanzierungskosten, explodierenden Baupreisen und wachsenden Leerständen zusammen. Zusätzlichen Druck erzeugen verschärfte ESG-Anforderungen, die vor allem Bestandshalter älterer Gewerbeimmobilien vor enorme Investitionsherausforderungen stellen. Sascha Witt, Head of Real Estate im Geschäftsfeld Sanierung und Restrukturierung bei Pluta Rechtsanwalts GmbH, begleitet Unternehmen in genau solchen Situationen. "Die Branche ist immer noch in einer Phase der Bereinigung und in der Transformation", so seine Beobachtung. Im Gespräch mit FINANCE TV zeigt er auf, welche konkreten Hebel jetzt helfen - und wer gestärkt aus dieser Phase hervorgehen wird. Das erwartet Sie im Talk: • Warum die Gleichzeitigkeit von Zinswende, Kostenexplosion und ESG-Druck die Branche gerade jetzt so hart trifft. • Welche konkreten Hebel Asset Manager jetzt nutzen können, um Leerstände abzubauen und Werte nachhaltig zu steigern. • Wann Immobilienunternehmen das Gespräch mit ihrer Bank suchen sollten - und mit welcher Strategie. • Welche Unternehmen gestärkt aus der Krise hervorgehen werden. Die Gesprächsteilnehmer: Host: Julia Schmitt (FINANCE Magazin) Gast: Sascha Witt (Pluta) Dieser FINANCE-TV-Talk entstand in Kooperation mit Pluta. Das Interview ist Teil 1 unserer Serie mit Pluta zu Restrukturierung und Transformation in den spannendensten deutschen Branchen. Seien Sie gespannt auf Einblicke in Immobilien, Krankenhäuer, Maschinenbau, Handel, Elektro und Automotive. Außerdem sprechen wir über die Frage, wie man Insolvenzverschleppung vermeidet. Die Folgen erscheinen in den kommenden Wochen bei FINANCE TV! ________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/