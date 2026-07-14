Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Ölpreisanstieg infolge der neuen, wenngleich begrenzten, militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran führte letzte Woche zu höheren Inflations- und Leitzinserwartungen und damit auch zu höheren Renditen, so die DekaBank. Entsprechend negativ sei die Wochenperformance von Bundesanleihen, aber auch von französischen und italienischen Anleihen, ausgefallen. Investmentgrade Bonds und vor allem High Yield hätten von kürzerer Duration profitiert. Von Seiten der großen US-Tech-Konzerne bleibe der Kapitalhunger groß. Amazon.com habe Bonds im Volumen von mindestens 25 Mrd. USD emittiert. Dieses Emissionsvolumen sei 2026 bereits sieben Mal erreicht worden. In den vergangenen sieben Jahren sei solch ein hohes Volumen im Durchschnitt einmal pro Jahr emittiert worden. Zusammen mit der expansiven Fiskalpolitik der Regierungen weltweit treibe dies die Renditen tendenziell nach oben. (Märkte im Fokus vom 13.07.2026) (14.07.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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