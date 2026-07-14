© Foto: OpenAIDeutsche Banken fordern von Linde rund 810 Millionen Euro zurück. Ein Prozess könnte klären, wer für die Russland-Verluste geradestehen muss.Die Deutsche Bank, Commerzbank, BayernLB, LBBW und die von UniCredit kontrollierte HypoVereinsbank haben rechtliche Schritte gegen Linde eingeleitet, um Hunderte Millionen Euro zurückzuerhalten, die mit dem Zusammenbruch eines Gasverarbeitungsanlagenprojekts in Russland zusammenhängen, das nach dem Einmarsch in die Ukraine und westlichen Sanktionen gestoppt wurde. In dem Streit geht es um ein rund 5 Milliarden US-Dollar schweres Projekt, das von der Ruschemalliance, einem Joint Venture von Gazprom und Rusgasdobycha, vergeben wurde. Linde hatte einen …
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