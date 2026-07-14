Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Seit seinem Amtsantritt als Fed-Chef hat Kevin Warsh nur wenig verlautbaren lassen und unter seiner Ägide soll u.a. die Kommunikation der Fed überarbeitet werden, so die Analysten der Helaba.Gerade in diesen, von Verunsicherung geprägten Tagen sei es daher von großer Bedeutung, wenn der Fed-Chef den Kontrollgremien im US-Kongress Rede und Antwort stehen müsse. Allerdings würden die Analysten nicht mit einer Vorfestlegung auf einen bestimmten Zinspfad rechnen. Wie bei der EZB gelte es, datenabhängig zu agieren. In der Tendenz heiße dies, ungeachtet der zwischenzeitlichen Entlastung an den Tankstellen, dass die Fed dem Inflationsdruck wohl mit Zinserhöhungen begegnen müsse. Weder vonseiten der heutigen US-Preiszahlen noch von der Warsh-Anhörung würden die Analysten daher unterstützenden Einfluss auf das Geschehen an den Rentenmärkten erwarten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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