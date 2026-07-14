Wismar, Hornstorf (ots) -Mit der Unterzeichnung einer Vermarktungsvereinbarung durch den Landkreis Nordwestmecklenburg, die Hansestadt Wismar, die Gemeinde Hornstorf und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg (WFG NWM) beginnt die gemeinsame Vermarktung des interkommunalen Großgewerbestandortes Hornstorf-Kritzowburg, der östlich der Hansestadt Wismar liegt. Ziel ist es, den rund 160 Hektar großen Industrie- und Gewerbestandort gezielt national und international als Investitionsstandort für Industrie, Logistik, maritime Wirtschaft und produzierendes Gewerbe zu positionieren.Die WFG NWM übernimmt seit dem 1. Juli 2026 die Vermarktung des Standortes. Gemeinsam mit den Projektpartnern wird in den nächsten Wochen ein Marketing- und Ansiedlungskonzept entwickelt, das die Stärken des Standortes sichtbar macht und Unternehmen einen zentralen Ansprechpartner für ihre Investitionsvorhaben bietet.Der Großgewerbestandort verfügt über eine direkte Anbindung an die Bundesautobahnen A20 und A14 und hat mit ca. 15 Minuten Fahrzeit eine unmittelbare Nähe zum Seehafen Wismar, dem zweitgrößten Landeshafen Mecklenburg-Vorpommerns. Diese Lage bietet insbesondere für flächenintensive Unternehmen und ex- und importorientierte Betriebe attraktive Rahmenbedingungen. Der Großgewerbestandort gehört zu den bedeutendsten in Mecklenburg-Vorpommern.Mit der neuen Vermarktungskooperation knüpfen die Projektpartner an die erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit beim Großgewerbestandort Upahl/Grevesmühlen an. Durch gebündelte Marketing- und Vertriebsaktivitäten sollen die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes gestärkt und neue, größere Ansiedlungen ermöglicht werden.Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH (WFG) ist eine Gesellschaft des Landkreises Nordwestmecklenburg. Sie unterstützt Unternehmen bei Ansiedlungen, begleitet Investitionsprojekte, organisiert das Standortmarketing. Das Team der WFG unterstützt Firmen vor Ort zum Beispiel über Fördermittelberatungen zu wachsen und wettbewerbsfähig zu bleiben.Pressekontakt:Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbHAugust-Bebel-Straße 1, 23936 GrevesmühlenE-Mail: m.kopp@wfg-nwm.deInternet: www.wfg-nwm.deV.i.S.d.P.: Martin Kopp1Original-Content von: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175412/6314317