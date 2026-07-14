Linz (www.anleihencheck.de) - Während die US-Notenbank noch abwartet, hat die tschechische Zentralbank bereits reagiert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die CNB habe den Leitzins Mitte Juni überraschend angehoben, nachdem die Transportpreise wegen der Nahost-Lage spürbar gestiegen seien und die Löhne kräftig zugelegt hätten. Die Krone (CZK) habe darauf mit Festigkeit reagiert. EUR/CZK notiere aktuell bei rund 24,29 und damit nahe dem festesten Niveau seit Monaten. Vor der nächsten CNB-Sitzung Anfang August dürfte das Währungspaar in seiner engen Spanne bleiben, sofern nicht neue Nahost-Nachrichten oder überraschende Inflationsdaten für Bewegung sorgen würden. (14.07.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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