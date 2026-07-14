Nach einer monatelangen Talfahrt und Kursverlusten von annähernd -80% zeichnet sich bei der Aktie von Novo Nordisk eine Bodenbildung ab. Seit Ende März ging es für den dänischen Pharmakonzern um mehr als +40% nach oben. Nun fragen sich Anleger, ob die Erholung diesmal auch nachhaltig ist oder bloß eine weitere Gegenbewegung im übergeordnete Bärenmarkt. Denecimig liefert starke Phase-3-Daten Für neuen Rückenwind sorgen positive Studiendaten aus der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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